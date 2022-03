Bei „Fass uff de Gass“ dabei

Der Arbeitskreis Lebensqualität und Identifikation des Hockenheimer Marketing Vereins (AK LQID im HMV) bietet am Samstag, 9. April, eine Fahrt in die Weinpatengemeinde nach Duttweiler an. Bei „Fass uff de Gass“ schenken einheimische Winzer ihre Weine des Jahrgangs 2021 auf der Gasse unter freiem Himmel aus.

So können bei einem Bummel entlang der Dudostraße, mitten durch das gemütliche Weindorf Duttweiler, ganz unbeschwert über 100 verschiedene Weine von 15 Weingütern verkostet und vielleicht auch ein paar neue Lieblingswinzer entdeckt werden. Für den Magen gibt es neben den obligatorischen Bratwurst- und Saumagen-Brötchen auch edlere Snacks. Damit man diesen Abend in vollen Zügen genießen kann, organisiert der AK LQID im HMV über Jahnke-Reisen einen komfortablen Reisebus. Am Samstag, 9. April, geht es vom Rathaus um 17.30 Uhr in Richtung Duttweiler. Rückankunft in Hockenheim ist gegen 23:45 Uhr geplant.

Im Ticketpreis von 32 Euro – HMV-Mitglieder zahlen nur 22 Euro – sind neben der Busfahrt, zehn Wein-Wertmarken zu je 70 Cent sowie ein Weinglas im Wert von 2 Euro enthalten. zg

