Bei Gerhard Laubersheimer war beruflich regelmäßig „Druck im Kessel“

Bei den Anforderungen des Berufslebens verspüren viele Menschen sprichwörtlich „Druck im Kessel“. Diese Erfahrung teilt Gerhard Laubersheimer mit ihnen – wenn auch auf besondere Weise. Das ändert sich mit dem großen Schritt, den der Gas- und Wasserinstallateur bei den Stadtwerken Hockenheim jetzt vollzogen hat: seinem Eintritt in den Ruhestand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oberbürgermeister Marcus Zeitler, technischer Werkleiter Erhard Metzler und Personalratsvorsitzender Johannes Lienstromberg haben ihn im Rathaus unter Corona-Bedingungen gebührend in den neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

Gerhard Laubersheimer wurde am 28. Januar 1958 in Speyer geboren. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur bei der Firma Weiler in Speyer und dortiger Berufstätigkeit wechselte er zur Süba nach Hockenheim. Von dort ging er 18 Jahre später am 1. April 1998 zu den Stadtwerken Hockenheim. Als Gas- und Wasserinstallateur war er bis Ende vergangenen Jahres im Gaswerk tätig, unter anderem als Vorarbeiter in der Gasversorgung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

OB Marcus Zeitler bedankte sich bei Gerhard Laubersheimer für seinen Einsatz für Hockenheim. „Auch Ihrer Arbeit war es zu verdanken, dass unsere Bürgerinnen und Bürger sicher und zuverlässig mit Gas und Wasser versorgt wurden. Das ist sehr wichtig für uns als Stadt, vor allem mit Blick auf die öffentliche Daseinsvorsorge, die wir zu erfüllen haben“, meinte Zeitler.

Erhard Metzler betonte, dass Gerhard Laubersheimer auch fachlich und menschlich eine Lücke hinterlassen werde. „Sie waren sehr beliebt. Die Kollegen werden sie vermissen“, sagte er. Für den neuen Lebensabschnitt plant Gerhard Laubersheimer, an der Nordsee „abzuschalten“ und sich zu erholen. Dabei soll die private Zeit mit der Familie nicht zu kurz kommen. zg