Bei Projekten klare Prioritäten setzen

Einen kritischeren Umgang mit Stellenmehrungen in der Stadtverwaltung hat FWV-Sprecherin Gabi Horn angesichts steigender Personalaufwendungen angekündigt. Sie spricht sich dafür aus, nicht immer per se Projekte umzusetzen, nur weil es Zuschüsse oder Förderungen gibt und nannte als Beispiel die neuen Fahrradcontainer am Bahnhof, die keinen aktiven Klimaschutz darstellten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf einen späteren Zeitpunkt hätten die Freien Wähler gerne die Umsetzung der Skateranlage verlegt und stattdessen lieber in die Radwegbeleuchtung nach Reilingen investiert, sagte Gabi Horn. Dagegen begrüßt sie die Ausgaben für die Obdachlosenunterbringung, den neuen Kindergarten in der Albert-Einstein-Straße und die Grundschule Plus. In Sachen Klimaschutz und Stadtentwicklung fordert Horn Prioritäten für Projekte, die effektiv und finanzierbar sind. Wichtig sei es, die Attraktivität der Stadt zu steigern.

Dazu zähle auch die Ausweisung von Neubauflächen „in nennenswerter Größe“. Es könne nicht so weitergehen, dass junge Familien der Stadt den Rücken kehren, weil sie keinen Bauplatz finden. Intensiv will die FWV die künftige Ausrichtung des Aquadroms diskutieren, um die gute Arbeit der Stadtwerke nicht durch das hohe Minus zu gefährden. mm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2