Belange der Umwelt stärken

Bürgernah, kompetent und unabhängig lautet seit 25 Jahren das Leitbild der Kliba. 1997 mit der Vision einer unabhängigen Energie-Beratungsagentur gegründet, ist die Kliba Vorreiterin, Schrittmacherin und zuverlässige Partnerin in allen Belangen des praktischen Klimaschutzes in der Region Rhein-Neckar.

Das Ziel ist es, der von Menschen gemachten Klimaerwärmung entgegenzuwirken und zu einer umweltverträglichen, energiegerechten und nachhaltigen Welt beizutragen. Deshalb ist es der Kliba wichtig, Menschen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt zu sensibilisieren, für den aktiven Klimaschutz zu begeistern und zum Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit zu motivieren. Als Schnittstelle zwischen Bürgern, Kommunen und Unternehmen gestaltet die Kliba seit Anbeginn die Energie- und Wärmewende vor Ort mit und ist eine ihrer treibenden Kräfte. Davon zeugen ihr Engagement für die kommunale Energiewende und energieeffiziente Wärmenetze, ihre ambitionierten Bestrebungen für einen stärkeren Einsatz erneuerbarer Energien, ihr breites und sehr gefragtes Bildungsangebot „Klimaschutz an Schulen“, das sich einer großen Beliebtheit erfreut. Das Herzstück der Tätigkeit der Kliba ist die Energieberatung von Bürgern. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens hat die Kliba nun einen Foto-Wettbewerb unter dem Motto „Klimaschutz beginnt bei Dir!“ ausgerufen. Bis August werden von der Energieagentur monatliche Mottos im Zeichen des Klimaschutzes vorgegeben – welche Teilnehmende in Form eines Fotos oder Kurzclips umsetzen können.

Teilnahme per Internet

Mitmachen können alle, die im Kleinen wie im Großen zum Klimaschutz beitragen – ob Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen, oder Vertreter von Kommunen, Unternehmen, Schulen und Vereinen. Die kreativsten Einsendungen werden mit Preisen gekürt.

Folgen sie der Kliba auf Instagram (kliba_heidelberg) und Facebook (Kliba Heidelberg) oder besuchen Sie die Webseite der Kliba unter www.kliba-heidelberg.de. Dort finden sich alle weiteren Informationen zur Teilnahme. zg