Beliebte Beiträge in modernem Gewand

Hockenheim. Die Stadtwerke präsentieren die erste Ausgabe ihres neuen Kundenmagazins „horan 68“. Es löst das bisherige „deltajournal“ ab und soll ab Mittwoch, 9. März, an die Kunden ausgeliefert werden. Außerdem liegt es in den Rathäusern der Horan-Gemeinden zum Mitnehmen aus.

Nach vielen Jahren und zahlreichen Ausgaben hat sich das Kundenmagazin „deltajournal“ der Stadtwerke Hockenheim Ende vergangenen Jahres verabschiedet. An seine Stelle tritt ein komplett erneuertes Magazin: „horan 68“. Bereits der Titel greift den inhaltlichen Schwerpunkt auf, nämlich Themen aus Ho-ckenheim sowie der Nachbargemeinden Reilingen, Neulußheim und Altlußheim.

Aktuelles aus Energiewirtschaft

Oberbürgermeister Marcus Zeitler freut sich über das neue Magazin: „Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist ‚horan 68‘ ein Magazin für die Stadt Hockenheim und die Horan-Gemeinden, nicht mehr ein reines Kundenmagazin der Stadtwerke.“ Neben Themen aus den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft und der Region beinhaltet die Publikation aber auch weiterhin Informationen zu den Produkten und Services der Stadtwerke Hockenheim und informiert über Neuigkeiten der Energiewirtschaft.

„Das Layout ist klar, modern und bietet eine Vielzahl von Leseanreizen“, werben die Macher des Magazins. „Eine Kombination unterschiedlicher Schriftgrößen und -typen, Infografiken sowie Illustrationen verleihen ,horan 68’ einen individuellen Charakter. Beliebte Formate wie das Interview „Auf einen Kaffee mit . . .“, das Rezept und das Gewinnspiel behalten ihren Platz im Heft. Unverändert bleiben auch der Umfang und die vierteljährliche Erscheinungsweise.

Für Anregungen, Lob oder auch Kritik können sich Leser per E-Mail an horan68@agentur-publik.de direkt an die Redaktion des Magazins wenden. zg