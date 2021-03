Die Reisebranche ist zurzeit wie kein anderer Wirtschaftszweig gebeutelt. Nicht nur die Corona-Pandemie macht ihr heftig zu schaffen, sondern auch die Digitalisierung und Online-Buchungen haben extreme Auswirkungen auf den Tourismusbereich. Internet und diverse Reiseblogs werden immer wichtiger. Unter diesen Voraussetzungen könnte man meinen, dass das klassische Reisebüro am Ende wäre – aber dem ist nicht so, will der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) am Montag, 22. März, ab 19 Uhr in einem Zoom-Meeting vermitteln.

AdUnit urban-intext1

Das Reisebüro in Deutschland und damit auch in Hockenheim bleibt nach Angaben von Reiseexperten bestehen. Das liegt vor allem an der persönlichen und individuellen Beratung, die die Kunden im Reisebüro um die Ecke bevorzugen. Diesen Trends und Erfahrungen wird in dem Online-Impulsvortrag nachgegangen. Referenten sind die zwei Hockenheimer Reisespezialisten und Stadtmarketing-Vereins-Mitglieder Kristin Fillinger von „Die Reiselounge“ sowie Oliver Rosenberger vom Reisebüro Stadtmitte.

Tipps zu Buchungen unter Corona

Sie sprechen über die aktuelle Situation, Reisen über Ostern, Tipps zu Buchungen in Corona-Zeiten, aber auch über das Reisebüro der Zukunft – wohin der Trend geht, wie sich Urlaub in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert hat und wie Kunden von morgen ihre individuellen Destinationen auswählen und Wünsche verwirklicht haben wollen.

Um einen kostenlosen Zugang zu Online-Impulsvortrag und Zoom-Meeting zu erhalten, ist es erforderlich, sich beim HMV per E-Mail anzumelden unter info@hockenheimer-marketing-verein.de. Der Verein verschickt Zugangsdaten, damit Interessierte am Montag, 22. März, kurz vor 19 Uhr beitreten können. Bei und nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Reiseexperten per Chat zu stellen. zg