Beratung über Straßenumbau

Über die Umbaumaßnahme Rathausstraße und Ottostraße sowie über die Parkraumgestaltung in der Unteren Hauptstraße berät der Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 6. März, um 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Weitere Themen sind Auftragsvergaben für die Unterhaltungspflege für die Jahre 2023 bis 2025 der Grünanlagen Bahnhof und Ebertpark sowie für die Grünanlagen Neugärten, Biblis, Lußheimer Straße Lärmschutzwall, Südring Lärmschutzwall, Biblis 1., 2. und 3. Gewann. Besucherfragen, Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen des Gremiums runden die Tagesordnung ab. mm

