Der „Bericht aus Berlin“ des CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting hat in Hockenheim eine lange Tradition: „Während Olav Gutting in den letzten 16 Jahren seine Sicht auf die Bundespolitik unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel schilderte, wird er beim kommenden Bericht aus Berlin darlegen, was eine CDU-geführte Bundesregierung in der aktuellen Situation besser machen würde“, so der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Patrick Stypa in einer Pressemitteilung.

Die Fülle an Herausforderungen ist enorm: Seien es die Inflation und die steigenden Energiepreise, sei es die vom eigenen Koalitionspartner FDP attestierte Führungsschwäche von Olaf Scholz im Zusammenhang des russischen Krieges oder seien es die immer wieder zum Vorschein tretenden Risse innerhalb der Ampelkoalition bei zentralen Themen wie einer soliden und nachhaltigen Finanzpolitik.

Die Veranstaltung des CDU-Stadtverbandes findet am Freitag, 16. September, 19 Uhr, in der VfL-Vereinsgaststätte statt. zg