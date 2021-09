Bessere Energieinfrastruktur am Hockenheimring nötig

Hockenheim. Über zwei Zukunftsprojekte in der Rennstadt hat sich der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg Manuel Hagel gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Olav Gutting informiert. Auf Einladung der CDU Hockenheim besichtigten sie das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) und ließen sich dann im Porsche Experience Center (PEC) die neuesten Technologien der Automobilbranche im Bereich der Elektromobilität vorführen.

Eine ehrenamtlich tätige Gruppe um den Biologen Uwe Heidenreich, seine Frau Sybille, Michael Schöllkopf und Eileen Riedel kümmert sich um das HÖP, indem sie informiert und für die Bedeutung wirbt. Bei der Führung entlang des Kraichbachs, an der auch der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm teilnahm, hoben sie den Wert des Projekts für die heimische Tier- und Pflanzenwelt, ebenso wie für die Naherholung der Bürger hervor.

Die Gruppe wies auf Interessenkonflikte zwischen ökologischer Aufwertung des Gewässers und intensiverer Nutzung durch die Bevölkerung hin. „Es sind für die am Kraichbach lebenden Tiere wichtige Rückzugsorte entstanden“, betonte Uwe Heidenreich. Die Gruppe wirbt in der Bevölkerung dafür, diese zu erhalten.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler lobte die kritische, aber auch gute konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und der Stadt, die bei allen Unterschieden immer zu guten Ergebnissen führe.

„Das Land sollte künftig stärker kleinere, dezentrale Hochwasser-, Ökologie- und Landschaftsgestaltungsprojekte unterstützen, nicht nur große Projekte wie die Landesgartenschauen“, lautete das Fazit des Landespolitikers Manuel Hagel. Andreas Sturm wies auf die unbefriedigende Situation des Kriegbachs hin, der derzeit immer wieder trockenfällt. „Wir werden uns gemeinsam beim Regierungspräsidium für eine Lösung einsetzen“, versprach der Wahlkreisabgeordnete Olav Gutting. Sie wenden sich damit an die Regierungspräsidentin.

Auf dem Hockenheimring wurde die Gruppe von Tim Brauer, Geschäftsführer der Emodrom Bau + Grund GmbH, begrüßt. Sie wurde gemeinsam mit der Hockenheimring GmbH 2012 gegründet mit dem Auftrag, neue Geschäftsfelder am Hockenheimring zu entwickeln, mit der klaren Ausrichtung auf alternative Antriebstechnologien, insbesondere die Elektromobilität.

„Wir haben versprochen, Premiumhersteller und innovative Mobilitätskonzepte samt Infrastruktur an die Traditionsrennstrecke Hockenheimring zu bringen. Und dieses Versprechen haben wir gehalten“, sagte Tim Brauer.

Bei der Führung durch das Porsche Experience Center informierten sich die CDU-Politiker über die Zukunft der Mobilität. Auf drei Stockwerken und 800 Quadratmetern werden nicht nur Fahrzeuge der Firma Porsche präsentiert, sondern der Mythos wird gelebt. Interessenten können sich vor Ort über ihr Wunschfahrzeug beraten lassen und auf dem Gelände des ehemaligen Fahrsicherheitszentrums ausprobieren.

„Von den rund 85 Fahrzeugen, die hier zur Verfügung stehen, ist bereits die Hälfte mit einem vollelektrischem oder einem Hybridantrieb ausgestattet“, erklärte Projektleiter Marc Beiler vom PEC. Bei Veranstaltungen mit vielen Elektrofahrzeugen und Ladetrucks komme jedoch die Stromversorgung des Hockenheimrings zunehmend an ihre Grenzen. „Hier brauchen wir in absehbarer Zeit dringend eine bessere Energieinfrastruktur“, wandte sich Tim Brauer an die beiden Politiker.

„Das PEC macht deutlich, wie wichtig die Automobilindustrie für den Fortschritt in Baden-Württemberg und natürlich auch für Hockenheim ist“, stellte Manuel Hagel nach einem gut zweistündigen Rundgang durch das neue Gebäude fest. zg