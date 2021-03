Region. Der Badische Behinderten- und Rehabilitationssportverband (BBS) und die Lions-Clubs aus Baden Württemberg gehen ab sofort einen gemeinsamen Weg. Anfang März unterzeichneten die beiden Institutionen eine Kooperation zur Förderung von Maßnahmen der Bewegungsförderung und des Sports zur Verhinderung von Diabetes mellitus in Baden. Beteiligt war daran auch der Hockenheimer Diabetologe Prof. Dr. Hans-Peter Hammes, der Diabetes-Beauftragter der Lions Süd-Nord ist und aktuell den Lions-Club Schwetzingen als Präsident führt.

„Ziel der Kooperation ist es, durch eine Vernetzung von örtlichen Lions-Clubs mit den Behinderten- und Rehabilitationssportvereinen vor Ort mehr Menschen mit Diabetes über Bewegungsangebote zu informieren und für Risikofaktoren zu sensibilisieren“, sagt Dr. Günther Effinger, Diabetes-Beauftragter des Lions-Distrikts Süd-West und Initiator der Kooperation.

Sein Pendant vom Lions-Distrikt Süd-Nord, Werner H. Schwenk ergänzt: „Die Lions-Clubs bieten den BBS-Mitgliedsvereinen vor Ort bei Bedarf auch Unterstützung bei der Absolvierung von Aus- und Fortbildungen an. So können alle Beteiligten von dieser Kooperation profitieren“.

Qualität der Übungsangebote steigt

Wie wichtig diese Kooperation auch für den BBS sein kann, verdeutlicht Präsidentin Prof. Anja Hirschmüller: „Die Aus- und Fortbildung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern ist eine der Kernkompetenzen unseres Verbandes. Eine Unterstützung bei der Entwicklung von Lernmodulen zum Diabetes mellitus in Aus- und Fortbildung und die Bereitstellung von bereits vorhandenen Lehrmaterialien bedeuten am Ende eine weitere Qualitätssteigerung der Übungsangebote in den Behinderten- und Rehabilitationssportvereinen vor Ort.“

In der Kooperation stehen Lions und BBS in enger Abstimmung den Behinderten- und Rehabilitationssportvereinen vor Ort für Fragen, Initiativen und Maßnahmen rund um Bewegungs- und Sportmöglichkeiten für Menschen mit einem Diabetes mellitus zur Verfügung.

Der BBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1950 bis heute mit seinen über 40 000 Mitgliedern in aktuell 370 Vereinen zu einem der größten Behindertensportverbände in Deutschland entwickelt. Mit seinem breit gefächerten Angebot leistet er einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl in der Gesellschaft. zg