Beste Werbung in eigener Sache gemacht

Bei bestem Sommerwetter fand der Familientag mit Mitmachkonzert des Orchestervereins Stadtkapelle Hockenheim statt, der von der Sparkasse Heidelberg gesponsert war. Unter dem Motto Filmmusik kamen Jung und Alt in der Lamellenhalle im Gartenschaupark zusammen, um zuerst den Jugendlichen des Orchestervereins zu lauschen und schließlich an den musikalischen Spielstationen teilzunehmen.

Gut durch die Dirigenten Alexander Six und Sebastian Rein vorbereitet, eröffneten das Junior- und Jugendorchester den ersten Familientag der Stadtkapelle mit einem bunt gemischten Programm aus verschiedenen Filmmusiken von „Star Wars“ über „Skyfall“ bis hin zu „Drachenzähmen leicht gemacht“.

Mitmachprogramm für Kinder

Und auch die zuschauenden Kinder konnten beim Konzert schon aktiv werden, denn das Jugendkomitee hatte bei einem Medley zu dem „König der Löwen“ auch einen Mitmachteil erarbeitet. So unterstützten die Kinder fleißig mit Boomwhackers, Rasseln und Trommeln die Jugend der Stadtkapelle und hatten auf diese Weise die Möglichkeit, erstmals Teil eines Orchesters zu sein.

An den Konzertteil schlossen sich schließlich vorbereitete musikalische Spielstationen an, welche die Kinder mit Stempelkarten durchlaufen konnten. Nachdem sie so erst verschiedene Filmmusiken erraten mussten, selbst Instrumente ausprobierten und auch beim Rasselbasteln aktiv wurden, bekamen die Kinder, nachdem sie alle acht Stationen durchlaufen hatten, eine kleine Überraschungstüte als Belohnung überreicht.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz, gab es doch Burger, kühle Getränke, selbst gebackene Muffins sowie Popcorn, mit dem man sich stärken und erfrischen konnte. Dank der Sparkasse konnten so die Jugendorchester des Orchestervereins Stadtkapelle Hockenheim einen gelungenen Familientag durchführen, bei dem sowohl Jung und Alt auf ihre Kosten kamen. Die Jugendlichen präsentierten ihr musikalisches Hobby anderen Kindern, um auch sie für die Musik begeistern zu können. zg