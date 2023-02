Besuch beim Ausländeramtnur mit Termin

Um eine bessere Abwicklung der Anliegen zu gewährleisten, bittet das Ausländeramt, vorab Termine zu vereinbaren und Anfragen per Mail zu übermitteln. Bei Fragen rund um Themen, die ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger betreffen, führt der Weg schnell ins Hockenheimer Ausländeramt. Leider jedoch oft sehr spontan und ohne Terminvereinbarung. Auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne jedes Anliegen sofort aufklären würden, ist dies bei dem zum Teil großen Andrang häufig kaum möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Anfragen per E-Mail

Um einen reibungslosen Ablauf sowie genügend Zeit für die einzelnen Fragen aufbringen zu können, möchte das Ausländeramt an eine vorherige Terminvereinbarung erinnern. Denn: Eine Vorsprache ohne Termin ist im Ausländeramt so nicht vorgesehen. Zudem sollen Anfragen per E-Mail erfolgen. Termine können ganz einfach online unter https://www.terminland.eu/stadt-hockenheim/ vereinbart werden. Anfragen per E-Mail können an auslaenderamt@hockenheim.de gesendet werden. zg