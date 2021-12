Betonfertigteile entstehen mit Hockenheimer Expertise

Die Ratec/Reymann-Gruppe aus Hockenheim gehört zu den führenden Ausrüstern und Dienstleistern der Betonfertigteilindustrie. Vor allem in der Magnetschalungstechnologie und in der Entwicklung komplexer Schalungslösungen setzt das Unternehmen weltweit Standards. Ein aktuelles Projekt ist eine neue Multifunktionsanlage der Schneider Betonfertigteilewerk GmbH am Standort Philippsburg. Sie soll der Grundstein für dessen Kapazitätserweiterung sein. Für die Planung zeichnet die Reymann Technik GmbH verantwortlich, die den Neubau auch als Projektmanagement-Partner begleitet hat, teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Produktportfolio der Schneider Betonfertigteilewerk GmbH umfasst eine breite Palette an Betonfertigteilen, darunter Elementdecken und Doppelwände sowie Massivwände, Thermowände, Sonderteile und Raummodule. Der nächste Meilenstein ist eine neue Multifunktionsanlage für die Elementdecken- und Doppelwandproduktion. Ausschlaggebend dafür war die erhöhte Auftragslage bei eingeschränkter Tageskapazität. Die Fertigung in drei Produktionshallen stieß allmählich an ihre Grenzen.

Alte Halle zu niedrig und kranlos

Im ersten Schritt beauftragte das Philippsburger Traditionsunternehmen die Experten der Reymann Technik mit einer Machbarkeits- und Investitionsstudie. Darin analysierte die Hockenheimer Experten vorhandene Produktionsmöglichkeiten und zeigten Potenziale zur Erweiterung der Kapazität in der Produktion der Hauptprodukte auf.

Die Bausubstanz der drei Produktionshallen und der Ausrüstungen am Standort in Philippsburg war seit etwa 20 Jahren unverändert. Halle 1 war zudem sehr niedrig, ihre Produktionskapazität sehr eingeschränkt und keine Krankapazitäten vorhanden. „Die Entscheidung zum Abriss dieser Bestandshalle und für die Errichtung einer neuen Produktionshalle an gleicher Stelle fiel schnell“, erklärt Andreas Gewis, Leiter der Reymann Technik Planungsabteilung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die neue Anlage auf dem Grundstück unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung unterzubringen, war eine der Herausforderungen. Zugleich sollte die Produktion ohne große Einschnitte während Abriss und Neubau weiterlaufen.

Die Ausrüstung der Anlage entspricht nun dem neuesten Stand der Technik in der Elementdecken- und Doppelwandproduktion. Vor allem profitieren die Experten bei Schneider von der komplett automatischen Schalungslogistik mit Schalungs-, Lager- und Entschalroboter sowie dem automatischen Schalungstransport mit abschließender Reinigung. Die ganzheitliche Automation der Schalungslogistik trage maßgeblich zur Reduktion manueller Fehler und Beschädigungen am Schalungsmaterial bei, heißt es in der Mitteilung.

Als Planungspartner bietet Reymann Technik auch die Erstellung aller Unterlagen und die Koordination von Genehmigungsverfahren, das Erstellen von Ausschreibungsunterlagen, Anbietervergleiche, Vergabeprozess und die Überwachung der kompletten Realisierung bis zur Inbetriebnahme an. Die Abstimmung und Koordinierung der Lieferanten und Dienstleister klappte perfekt. zg