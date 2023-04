Betrunkener Autofahrer gefährdet bei Hockenheim mehrere Verkehrsteilnehmer

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis. Eine wilde Fahrt hat ein betrunkener 34-Jähriger bei Hockenheim in Schlangenlinien absolviert. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr ein Zeuge auf den Autofahrer aufmerksam geworden, der auf der L560 in Fahrtrichtung Hockenheim "in extremen Schlangenlinien" fuhr und stellenweise enorm beschleunigte. Der Fahrer lenkte während der Fahrt mehrfach seinen Pkw in den Gegenverkehr und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer, woraufhin der Zeuge die Polizei alarmierte.

Bei der daraufhin in die Wege geleiteten Verkehrskontrolle konnte die Streifenwagenbesatzung deutlichen Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen Peugeot-Fahrer feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Der 34-jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Zeugen, die Hinweise geben können bzw. selbst von dem Peugeot-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205 / 2860-0, zu melden.