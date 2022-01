Betrunkener Fahrer verursacht mehrere Unfälle in der Region

Hockenheim/Ketsch/Brühl. Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochvormittag Unfälle in Brühl, Ketsch und Hockenheim verursacht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 56-Jährige war in Brühl mit einem Fiat Ducato ohne die Zustimmung des Halters in Richtung Ketsch losgefahren. Gegen 10.30 beschädigte er zunächst in der Kirchenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Ein Zeuge beobachtete dies.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann weiter in Richtung Ketsch, wo er in der Hockenheimer Straße zwei Mülltonnen beschädigte. Auch hier fuhr er einfach weiter. In der Hauptstraße in Hockenheim kam er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake und prallte gegen eine Laterne. Eine Zeugin, die diesen Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Führerscheinsituation unklar

Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der 56-Jährige noch im Auto angetroffen werden. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar und nicht angeschnallt. Im Fußraum befand sich eine geöffnete Flasche Wodka, die annähernd leer war. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Inwiefern er sich bei dem Aufprall verletzt hatte, ist derzeit noch unklar. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs gegen den 56-Jährigen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er diesen nicht mitgeführt hatte. Inwiefern er überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.