Betrunkener Lkw-Fahrer kommt bei Hockenheim von Fahrbahn ab

Hockenheim. Ein offenbar erheblich alkoholisierter Fahrer eines Sattelzuges ist am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr auf der L722, zwischen der A61 und der B39, von der Fahrbahn abgekommen und in der Grünstreifen geraten. Dabei ist der beladene Sattelzug im aufgeweichten Erdreich eingesunken und drohte zu kippen. Das teilt ein Mitarbeiter vor Ort mit.

Laut Augenzeugen sei der Fahrer bereits auf der A61 in Schlangenlinien gefahren. Auch auf der L722 in Fahrtrichtung Speyer sei er in Schlangenlinien und in langsamer Fahrt unterwegs gewesen, bis er schließlich ins Erdreich neben der Fahrbahn geraten ist. Im Führerhaus stand noch eine Flasche Whisky. Der Fahrer wurde auf das Polizeirevier gebracht. Wegen den Bergungsarbeiten war die L722 zwischen der A61 und B39 in beide Richtungen gesperrt.