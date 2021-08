Bevor die Unterwelt zu einem Rattenparadies wird

Das vielfach sehr sommerliche Wetter führt zu geschäftstüchtigem Treiben auf den Straßen. Die Stadtverwaltung informiert zudem über eine Tatsache, die vielen Einwohnern so nicht bewusst sein dürfte. Auch unter den Straßen Hockenheims geht es nicht weniger umtriebig zu. Der Grund: Ratten. Ihre Vermehrung stellt in Hockenheim bereits seit einiger Zeit ein Problem dar. „Dabei ist jeder aufgefordert, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um die weitere Ansiedlung der pelzigen Vierbeiner vorzubeugen“, betont die Stadtverwaltung, die ihrerseits auch aktiv Maßnahmen ergreife, um den Ratten in der Kommune „auf das Fell“ zu rücken.

Immer noch verbreiten wildlebende Ratten gefährliche Krankheiten. „Sie können rund 120 Infektionskrankheiten übertragen, darunter gefährliche wie Salmonellen, Ruhr oder Cholera. Ratten sind intelligente und soziale Tiere, aber für uns Menschen nicht ungefährlich“, weiß Reiner Lenz. Er arbeitet in der Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung Hockenheim und ist in der Stadt unter anderem für die Rattenbekämpfung zuständig. Die kleinen Nagetiere vermehren sich auch stark. „Eine weibliche Wanderratte bringt in einem Jahr rein rechnerisch rund 1950 Kinder und Kindeskinder hervor“, sagt er.

Nester im Hauptsammler

Reiner Lenz von der Stadtverwaltung Hockenheim zeigt das technische System, mit dem den Ratten auf den Pelz gerückt wird. © Stadtverwaltung

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bekämpft die Stadtverwaltung Hockenheim Ratten in verschiedenen Bereichen der Stadt. Derzeit sind Rattenfallen eines externen Dienstleisters in den Kanälen in der Rudolf-Diesel-Straße und in der Gottlieb-Daimler-Straße im Einsatz. „Die Tiere siedeln sich bevorzugt im Hauptsammler in der Kanalisation der Straße an und nisten sich dann in den Seitenarmen ein, die zu den jeweiligen Hausanschlüssen führen“, berichtet Reiner Lenz.

Dafür bieten sich Kanalrohre einer Größe von DIN 300 geradezu an. „Eine der Folgen davon sind auch Straßen- und Gehwegschäden, beispielsweise im Bereich der Rostocker Straße. Der Gehweg sackt ein bisschen ab und ein Grund dafür kann sein, dass sich die Ratten mit einem Nest an dieser Stelle heimisch gemacht haben“, so Reiner Lenz. Das könne dann nur herausgefunden werden, indem die Umgebung nach Rattenkot untersucht wird und die Straße in diesem Bereich aufgegraben werde.

1500 „Rattenabschüsse“ im Jahr

Die Stadtverwaltung setzt in der Rudolf-Diesel-Straße und in der Gottlieb-Daimler-Straße zur Rattenbekämpfung in der Kanalisation zudem ein technisches System ein. „Die Falle wird durch Bewegung und Körperwärme aktiviert und erschlägt den Nager. Die Ratte wird dadurch schnell, sicher und tierschutzgerecht getötet. Anschließend treibt die Strömung das Tier in Richtung Klärwerk ab“, berichtet Lenz über die Vorgehensweise der Stadtverwaltung.

Die Falle komme dabei oft zum Einsatz. In einem Jahr konnten in der Rudolf-Diesel-Straße nach Angaben aus dem Rathaus alleine über 1500 „Rattenabschüsse“ gezählt werden, heißt es aus dem Rathaus. „Wenn diese Zahlen gegen null tendieren, wechseln wir den Standort der Falle“, meint Lenz. Die Bemühungen der Stadtverwaltung alleine reichten aber nicht aus, heißt es aus dem Rathaus. „Ratten sind in allen Städten eine Besorgnis. Wir können dieses Thema nicht alleine bewältigen“, sagt Reiner Lenz.

Dafür benötige die Stadtverwaltung Hockenheim auch die Unterstützung der Bürger, wie der Sachbearbeiter unterstreicht. „Einfache Vorkehrungen im privaten Bereich reichen oft schon aus, um das Risiko eines Rattenbefalls erheblich zu verringern. Daher appellieren wir eindringlich an alle Bürger, diese Vorkehrungen zu beachten und damit bei der Rattenbekämpfung mitzuwirken“, hofft Lenz. zg