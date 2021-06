Bewegung für sich und ein weiteres Ziel

Bewegung schadet nicht, das wissen auch die Verantwortlichen der Leichtathletikabteilung des HSV Hockenheim. In der aktuellen Pandemiesituation war es nicht immer einfach, seine körperliche Fitness beizubehalten. Man sieht in diesen Tagen viele Menschen joggen, was positiv für die Ausdauer ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Ärzte empfehlen ein ganzheitliches Fitnesstraining, was zusätzlich auch Koordinationsfähigkeit, Kraft und Schnelligkeit beinhaltet. Natürlich nicht auf Wettkampfniveau, aber eben doch regelmäßig und abwechselnd. Eine gute Gelegenheit, diese Bewegung mit dem Ablegen des Deutschen Sportabzeichens zu verbinden.

Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Ehrenzeichen – vergleichbar mit einem Orden – der Bundesrepublik Deutschland und kann von jeder Person ab dem sechsten Lebensjahr erworben werden. In den vier Bereichen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination stehen verschiedene Disziplinen zur Auswahl, in der bestimmte Mindestanforderungen entsprechend des Geschlechts und der Altersklasse zu erfüllen sind. Und falls man eine Disziplin besonders gut beherrscht, so können dort auch das Silber- oder gar Goldniveau erreicht werden. Diese Disziplinen stammen nicht nur aus der Leichtathletik. Es sind auch Radfahr-, Schwimm- oder Geräteturndisziplinen möglich. Manche Disziplinen davon erscheinen für einen persönlich ein Kinderspiel, andere stellen höhere Anforderungen und bedürfen deswegen eines gewissen Trainings.

Unter Anleitung geht’s besser

Hier kommt der Sportabzeichentreff des HSV Hockenheim ins Spiel. In ungezwungener Atmosphäre trainieren hier aktuell zwischen zehn und 15 Personen zwischen 16 und 80 Jahren. Für Kinder unter 16 Jahren gibt es ebenfalls eine Gruppe. Und falls es beim ersten Anlauf nicht gleich mit dem goldenen Sportabzeichen klappt, dann vielleicht das nächste Mal? Das ist ein weiteres Ziel des Sportabzeichens: Ermunterung zur regelmäßigen sportlichen Betätigung bis ins hohe Alter.

Nähere Infos zu Trainingszeiten und zur Abnahme des Sportabzeichens in Hockenheim gibt es unter http://leichtathletik.hsvhockenheim.de/sportabzeichentreff/. zg

