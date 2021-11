Bezirksdiakonie-Ausschuss informiert sich vor Ort über Gegebenheiten

Hockenheim. Pralinen brachten die Mitglieder des Bezirksdiakonie-Ausschusses den Mietern der Demenz-Wohngemeinschaft als Gastgeschenk mit – das richtige, um die Herzen füreinander zu öffnen. An ihrem großen Tisch in der Mitte haben die Mieter ihre Besucher empfangen. Die einen haben gebastelt, andere auf das Abendessen gewartet.

„Hier ist es gemütlich wie zuhause“, äußerte spontan Wolfgang Krauth von der Sozialstation Leimen. Und schnell kam man zum Thema: Dass es für jede Demenzwohngruppe eine eigene Nachtwache gibt, wurde mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Fachkräfte der Sozialstation die Pflege übernehmen, während hauswirtschaftliche Kräfte den ganzen Tag über da sind, um mit den Mietern einen „schönen Tag“ zu leben. Alle inneren Angelegenheiten regelt das Angehörigengremium zusammen mit dem Verein „Vita vitalis“ oder der Sozialstation. „Was für eine gute Sache“, kommentierte Dekanin Annemarie Steinebrunner, „ein Zusammenleben wie in einer großen Familie.“

Demenz-Café und Kochgruppe

Während die Mieter sich für das Abendessen bereit machten, trafen sich die Besucher im Seminarraum der Sozialstation um tiefer in die Materie „Diakonie vor Ort“ einzusteigen. „Das diakonische Profil unserer Sozialstation ist uns eine Herzensangelegenheit“, erläuterte Pflegedienstleiter Micha Böbel. „Alle teilnehmenden Kirchengemeinden zahlen pro Gemeindemitglied 1,50 Euro. Mit diesem Geld halten wir unseren Hospizdienst am Laufen, das Demenz-Café ,Augenblick’ im Hockenheimer Lutherhaus und das Café ,Lichtblick’ im Emil-Frommel-Haus in Altlußheim, dazu die Kochgruppe im Wendlinhaus in Reilingen.“

Jede Gruppe werde von einer Fachkraft geleitet – zusammen mit Ehrenamtlichen der jeweiligen Gemeinden. „Die meisten an Demenz erkrankten Besucher schätzen ihre Gruppe sehr: Hier dürfen sie sein, wie sie sind. Keiner korrigiert, keiner rückt gerade. Stattdessen wird gemeinsam Gymnastik gemacht, jeder so, wie er es kann“, so Böbel weiter.

Henriette Freidhof, Diakoniepfarrerin des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz, brachte die Diskussion schnell zur zentralen Frage, wie denn mit an Demenz Erkrankten in den Gemeinden umgegangen werden könnte, um die Begegnung normal zu machen. Aus der Erfahrung berichteten Teilnehmer des Bezirksausschusses, dass manche Erkrankte sich freuten, wenn sie weiter in ihren gewohnten kirchengemeindlichen Gruppen und Kreisen willkommen seien, andere blieben lieber zu Hause und schätzen es, dort von Gemeindegliedern besucht zu werden. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass Demenz die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten immer wieder neu herausfordern würde, sowohl um den Patienten entgegenzukommen, als auch die pflegenden Angehörigen zu unterstützen. „Erste Schritte in der Unterstützung zu Hause sind der Einsatz von Nachbarschaftshilfe sowie den hauswirtschaftlichen Kräften. Manches lässt sich auf diesem Weg überbrücken, um ein gutes Leben zuhause abzusichern“, erläuterte Micha Böbel.

Im Anschluss war nicht allein von der Sozialstation Hockenheim, sondern auch von anderen Stationen zu hören, dass der Pflegenotstand vor ihren Türen nicht halt gemacht hat. „Aus diesem Grund geben wir uns alle Mühe, junge Menschen auszubilden, um sie von den schönen Seiten des Umgangs mit alten Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Und das gelingt und immer wieder“, äußerte Böbel zufrieden.

„Wir tun aber auch einiges, um unseren Mitarbeitern zu zeigen, wie wichtig sie uns sind: Dazu gehören die Mitarbeiterfeste genauso wie das gemeinsame Basteln von Geschenken für die Patienten im Advent“ berichtete der Pflegedienstleiter. „Die Mitarbeiter richten auch einen Adventskaffee für die Patienten aus. Die Diakonie-Sonntage, gestreut über die Mitgliedsgemeinden und gewürzt mit einem lustigen Anspiel aus unserem Pflegebereich im Gottesdienst erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie vernetzen Sozialstation und Kirchengemeinden. Nur leider hat uns Corona das meiste in den letzten eineinhalb Jahren versagt. Wir können nur hoffen, dass jetzt wieder das ein oder andere möglich sein wird.“

„Ich bin überrascht, welch große Angebotspalette Sie in ihrer Sozialstation haben“, kommentierte Ursula Igel, Leiterin des Diakonischen Werkes in Schwetzingen. Dem schloss sich Henriette Freidhof an, dankte der Sozialstation, dass sie den Besuch am Abend ermöglicht und diesen umfassenden Einblick in ihr diakonisches Wirken so lebendig und praxisnah vermittelt hatte. „Viel Gutes tut ihr, allen zum Segen!“ zg

