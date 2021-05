Biber-Abenteuer im Pausenhof schmökern

Lesen ist wichtig – da sind sich alle Erwachsenen einig. Aber sehen es die Kinder auch so? Die vierten Klassen der Pestalozzi-Schule sind jedenfalls hochmotiviert, die neue Schullektüre zu lesen. Das Buch „Biber undercover“, das die Schüler zum Welttag des Buches als Geschenk erhielten, wurde nach Erhalt sogar direkt mit auf den Schulhof genommen, um in die Geschichte rund um den kleinen Nager und seine menschlichen Freunde eintauchen zu können, berichtet Lehrerin Esther Hoffmann in einer Pressemitteilung.

Autor Rüdiger Bertram hat zusammen mit Illustrator Timo Grubing einen Comicroman entwickelt, der durch die vielen Bilder, Zeichnungen und überschaubaren Textlängen auf einer Seite sehr ansprechend zu lesen ist. So können sowohl lesestarke als auch leseschwächere Kinder Spaß bei der Lektüre haben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Welttag des Buches wird in Hockenheim alljährlich von der Buchhandlung Gansler unterstützt. Geneviève Gansler hat es erneut möglich gemacht, dass die Pestalozzi-Schule mit den Büchern für die vierten Klassen ausgestattet wurde. Normalerweise besuchen die Kinder mit ihren Lehrerinnen die Buchhandlung, bekommen vor Ort nützliche Informationen und dürfen sich dort ausführlich umschauen. Diese schöne Tradition musste in diesem Jahr leider ausfallen.

Nicht aber die Aktion rund ums Thema Lesen. Deshalb wird den Viertklässlern auch während des Unterrichts Zeit eingeräumt, gemeinsam zu lesen, den Inhalt zu besprechen und Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsstufen zu meistern. Das sei sogar dann möglich, wenn die Schule auf Homeschooling umsteigen muss, da die Stiftung Lesen interaktives Material zur Verfügung stellt, das an Computer, Tablet oder Handy bearbeitet werden kann. „Das ist eine tolle Sache“, sind sich Lehrerinnen und Kids einig.

„Ich schenk dir eine Geschichte“ ist die bundesweit größte Leseförderungsaktion, bei der die Pestalozzi-Schule immer wieder gerne mitmacht, betont Lehrerin Esther Hoffmann. zg