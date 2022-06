Bienen im Hockenheimer Stiegwiesenpark haben den Winter nicht überlebt

Hockenheim. Unbeachtet und fern dem Trubel der Welt hat ein Bienenstock den Sommer im Hockenheimer Stiegwiesenpark verbracht und den Winter nicht überlebt.

Ein zufälliger Blick nach oben konnte im Sommer 2021 ein erstaunliches Naturschauspiel zeigen: Hoch oben im Baum hatten sich Bienen einen prachtvollen Stock gebaut, mit Waben wie aus dem Bilderbuch. Ungefähr 80 bis 100 Zentimeter hoch wird das Gebilde gewesen sein. Aus feinstem Wachs haben zahllosen fleißige Arbeiterinnen ein Konstrukt aus sechseckigen Zellen geschaffen, deren Gleichform und exakte Bauart überraschen. Die perfekten Sechsecke geben auch der Forschung noch Rätsel auf. Wie machen Sie das nur? Und wie kommen Sie dorthin? Wir vermuten, dass es sich um ein ausgeschwärmtes Volk von Honigbienen handelt, das sich hier eine neue Bleibe geschaffen hat.

Es ist zu vermuten, dass es sich bei dem Stock im Stiegwiesenpark um ein ausgeschwärmtes Volk von Honigbienen handelt, das sich hier eine neue Bleibe geschaffen hat. © Heidenreich

Den ganzen Sommer über haben sie, unbeobachtet und fern dem Trubel der Welt, emsig gebaut, Honig gesammelt, gebrütet und ihr fabelhaftes Sozialleben organisiert. Siehe da, sie können das also alles auch in unserem Menschenzeitalter, auch Anthropozän genannt, noch ganz allein, ohne Hilfe, künstliche Gebilde oder Spritzmittel.

Allerdings haben die fleißigen Insekten den Winter nicht überlebt – kaum noch zu erkennen, kleben traurige Reste einiger Waben noch am Baum und fallen sukzessive ab. © Uwe Heidenreich

Ganze Pracht ist verschwunden

Allerdings hat das Bienenvolk den Winter offenbar nicht durchgestanden. Kaum noch zu erkennen, kleben traurige Reste einiger Waben noch am Baum, die ganze Pracht ist verschwunden, nach und nach abgefallen, von Vögeln zerpickt oder einfach als leere Hülle . Was mag sich im Inneren des komplexen Gefüges abgespielt haben?

Der frühaufklärerische Sozialphilosoph Bernard Mandeville (1670 - 1733) hatte in seiner berühmten „Bienenfabel“ anhand der Geschichte eines Bienenstocks die These aufgestellt, gerade private „Laster“, wie man früher sagte, nämlich Überfluss, Gier, Luxus, Prachtentfaltung und Ähnliches mehr, sicherten den Wohlstand der Nation. Seine Bienen verarmen und verbringen ein kärgliches Leben in einem hohlen Baumstamm, sobald sie sich für die Tugend entschieden haben. Mandeville hat damit an der großen Erzählung von Marktwirtschaft, Kapitalismus und Globalisierung mitgestrickt. Denn es geht natürlich nicht nur um die Bienen. Die These, dass unmoralische Verhaltensweisen öffentliche wirtschaftliche Vorteile schaffen, überprüfen wir gerade im Echtzeit-Lebendversuch. Zahlreiche Handelsbeziehungen zu fragwürdigen bis diskreditierten Regimes stehen auf dem Prüfstand – die Medien sind voll davon seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Die ganze Pracht ist verschwunden, nach und nach sind die Waben abgefallen und werden von Vögeln zerpickt oder verrotten am Boden liegend. © Uwe Heidenreich

Werden wir für mehr Moral in der Außenpolitik auch auf Teile unseres Wohlstands verzichten müssen? Und werden wir den nächsten Winter besser überstehen als unser Bienenvölkchen? Aber vielleicht haben sie ja schon längst anderswo eine neue Heimat gefunden …