Bike-and-Ride-Anlage ensteht: Dort abgestellte Fahrräder bis Sonntag entfernen

Hockenheim. Am Bahnhof entsteht am bisherigen überdachten Standort für Fahrräder eine neue Stellplatzanlage, eine sogenannte Bike-and-Ride-Anlage. Die Stadt bittet die Radfahrenden, in Vorbereitung für die Baumaßnahme ihre dort abgestellten Räder bis einschließlich Sonntag, 24. Oktober, zu entfernen. Davon sind auch die angrenzenden Verkehrs- und Stellflächen betroffen. Nicht entfernte Fahrräder werden abtransportiert und im Bauhof der Stadtverwaltung gelagert, teilt die Pressestelle mit.

Die Baumaßnahme für die neue Bike-and-Ride-Anlage beginnt am Montag, 25. Oktober, und wird voraussichtlich im Dezember abgeschlossen sein. Das Vorhaben wird von Stadt, Deutscher Bahn und Bundesumweltministerium vorm Hintergrund der Nationalen Klimaschutzinitiative unterstützt und realisiert. Bei Fragen steht Stefanie Simonis von der Stadtverwaltung unter Telefon 06205/2 14 16 oder der E-Mail-Adresse s.simonis@hockenheim.de zur Verfügung.