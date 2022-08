Biker-Trip durch französische Alpen: 3.136 Kilometer voller Kurven und Kuppen

Hockenheim. „Krisen und Motorradtouren, das ist nichts für sture Planung“ – diese Erkenntnis leitete Siggi Baier bei einer elf Tage dauernden, über 3136 Kilometer durch die Westalpen und die Vogesen führenden Tour. Die ursprünglichen Reisepläne, ausgeblockt durch die vergangenen Corona-Jahre, wurden nun durch die ungesunde Luft im Osten Europas zunichtegemacht. Also hieß das Motto „Zurück zu den schönsten Fahrtstrecken in den Alpen“. Das Ziel, diese auf der „Route de Grand Alpes“ zu überqueren, wurde von Siggi Baier und Mathias Reymann aus Hockenheim mit ihren Freunden Tim aus Florida, sowie Tim aus Bad Honnef gerne aufgegriffen.

Die RdGA – die französische Hochalpenstraße – ist eine mittlerweile 86 Jahre alte touristische Strecke für Zweiradfahrer und Oldtimerenthusiasten. Selbsttreter leiden hier mit der Überwindung des „Schweinehundes“, während die motorisierten Biker durch Sonne und Kleidung schwitzen. Die zirka 780 Kilometer lange Strecke startete in Thonon Les Bains am Genfer See, sollte zwölf Pässe überwinden und das malerische Menton an der Côte D‘Azur erreichen. Durch die Passstrecken und Dorfdurchfahrten war und ist die Strecke für die Logistik uninteressant.

Nach kleiner Diskussion ging es ohne Autobahn durch die Pfalz zum Kurvenspaß. Die ersten Übungen für Bikers Hüftschwung gab es in den Vogesen mit der berühmten Route de Crêtes und ihren Cols – Col du Bonhomme, Champs de Feu, Mont St. Odilie und dem Großen Ballon.

Unter Helmbedeckung und in Motorradkleidung ausstaffiert ist die Hitzewelle über Europa nicht angenehm. „Wenn die Schweizer in der Jura und am Genfer See entlang den Fahrtwind noch streng limitieren, freut man sich auf den Abend im Biergarten in kurzer Hose und Shirt. So gibt es was zu lästern und die Wahl des Hobbys kann bedauert werden, aber die Aussicht auf den See und die alpinen Berge entschädigt“, so Siggi Baier.

Reymann hatte in den sozialen Medien von der in Teer eingelassenen Start/Ziel-Plakette gelesen und bestand dort auf ein Gruppenfoto. „Die Franzosen in Thonon wussten nicht, wo der Punkt ist, doch Google schaffte auf Eintrag 84 Abhilfe. Wir waren nicht das einzige Grüppchen“, so Reymann. „Es brachte den Vorteil des wechselnden Fotografen und bot zugleich noch einen Morgenschwatz mit Gleichgesinnten – woher, wohin, wie lange, ob Gasthof oder Zelt. Es gab einiges an Gesprächsthemen.“

Die Natur der Berge genießen

Der Col de Gets war der erste Pass, zwei weitere folgten, bevor die Biker den bekannten Col de Colombiere auf 1647 Metern erreichten. „Fast schöner ist der Aravis, weil hier das Dach der Alpen, der Mont Blanc gut zu sehen ist“, resümierte Baier. In den Bergen fand die Gruppe ein Gasthaus mit guter Küche und kühlem Bier – die Abendrunde auf dem Bike fiel aus, der fesselnde Blick über die Bergrunde nicht.

Tag zwei führte die vier an den Col de Pre, über die Mauer des Cormet Roseland Stausees, danach mit vielen Serpentinen rauf auf den mit 2770 Metern höchsten Pass der Tour, den Col d‘Iseran. Für das Gruppenfoto mussten sie fast mit den Rennradfahrern um den Platz kämpfen. Deren Führer mit den Begleitfahrzeugen bedrängten die Biker förmlich dazu, die Fahrttermine einzuhalten.

Die weitreichende Landschaft am Col d’Iseran ist während der Tour nicht nur einen längeren Blick, sondern auch ein Bild wert. © Baier

Morgens hatten die Motorradfreunde in der Fromagerie „zugeschlagen“. Auf der Abfahrt suchten sie sich einen Schattenplatz für die Bikerpause mit Bergkäse, Wurst, Baguette – ein Leben wie Gott in Frankreich. „Obwohl es uns doch gerade so gut ging, hatten wir trotzdem auch Gedanken an die Situation 1200 Kilometer östlich von uns – welch ein unverständlicher Gegensatz“, so Baier.

Reymann hatte im vergangenen Jahr am Festival „Stella Alpina“ in der Nähe von Bardonecchia auf den 2996 Meter hohen Pass Col de Sommeiller teilgenommen und überredete die Youngsters gleich zur Offroadtour. Dreckstrecke und Schnee machten die Ausfahrt zum unfallreichsten Teil der gesamten Reise. Die Sollbruchstelle am Kupplungshebel funktionierte und es gab keinen Personenschaden.

Vor einen weiteren Höhepunkt, dem Col du Galibier, musste die Gruppe nach dem Col du Télégraph umdrehen. Der Porsche-Club de France richtete ein Rennen aus und weitere Verkehrsteilnehmer wurden ausgesperrt. Der Umweg war schnell verabschiedet: Es sollte über den Col de Croix Du Fer gehen. So wurdenden Bikern weitere Kurven und Col’s beschert. Der Regen am Nachmittag nach dem Col de Lautaret gen Briancon, der höchsten Stadt Frankreichs, zwang die Gruppe zu einer Abkürzung und glich die Verlängerung vom Vormittag aus.

Am Folgetag präsentierte sich Starkregen, verzog sich vor der geplanten Abreise allerdings rücksichtsvoll, bevor es den Col d‘Isoard hinaufging. Dieser war wenig befahren, bot aber eine grandiose Steinwüste mit Felsformationen sowie eine kurvenreiche, nicht enden wollende Abfahrt. Zwar war der gängige Weg bekannt , aber die U60 wollten die Biker für eine adrenalingeschwängerte Kurvenhatz vorbeiwinken.

Gedenken an Mentor

In Gedanken widmete Baier die Tour seinem verstorbenen Mentor Peter Eisenzopf, der ihn zum begeisterten Tourenfahrer machte. „Damals schlich ich noch zitternd mit zehn Stundenkilometern durch die Kehren, heute schaffe ich es immerhin mit 35“, freut sich Baier. Der Col de Vars wurde durch Regen etwas eingetrübt. An der Abfahrt machte die Gruppe kurz in einem privaten Mopedmuseum halt. „Wir erinnerten uns an die Schulzeit mit Florett und Solex“, so Baier zum Zwischenstopp.

Der nächste Tag zog die Biker hinauf auf 2602 Meter zum Col de Bonette. Laut Baier wäre es oben beim kurzen Fotostopp frisch gewesen. Runter ging es durch verlassene Kasernen alter Zeiten zum Petit Dejeuner. Hier gab es ein Wiedersehen mit den Porschefahrern – diesmal ohne Straßensperren – eine Gruppe Koreaner mit gemieteten Motorrädern, die natürlich unbedingt ein Selfie für die Heimat brauchten, war ebenfalls vor Ort. „Im Tal der Ubaye angekommen, zwangen wir uns in die Regenkombi und beendeten den Tag in einer Unterkunft in den Bergen“, erinnert sich Baier.

Tags darauf fuhren sie genau umgekehrt: „Den Gorges de Daluis bei strahlendem Sonnenschein – so hätten wir es im regnerischen Nebel des Vortages nie erlebt, Selbstzufriedenheit, gut gemacht“, schwärmt Baier. Dann ging es rüber zum Col de Turini, den sie genau vor dem angesagten Sturzregen erreichten. Die Abfahrt führte dann durch das Tal des Vars. „Durch die Ehrfurcht vor der Kraft der Bergflüsse bewegten wir dir Motorräder staunend und langsam am Fluss vorbei. Am Nachmittag empfing uns bei strahlendem Sonnenschein die Côte d’Azur mit Menton“, kommentiert der Hockenheimer die Zielankunft. „Hier gab es die Plakette im Boden, für uns das erreichte Ziel. Der Schwatz am Abend am Meer war von Zufriedenheit geprägt, wir haben mehr erlebt als erwartet und sind gesund angekommen.“

Nahe an Menton liegt Monte Carlo , ein Pflichtbesuch war das Café de Paris. Tim aus Bad Honnef brauste von hier aus in einem elf Stunden Ritt zur Arbeit, während der Rest gen Gorges du Verdun weiterzog und noch einige Cols mitnahm.

Übernachtet wurde in einer Skihütte mit Restaurant und Pool. „Skifahrer gab es keine , aber alle 64 Zimmer waren mit Rad- und Motorradfahrern belegt, die Nachtruhe garantierte die absolute Stille der Natur“, so Baier. An Grenoble vorbei wollte die Gruppe auf der Route National etwas Strecke machen und geriet am Abend in Besancon, einen Kilometer vor dem Hotel in einen Sturzregen, der die Feuchtigkeit für den Rückfahrttag in Regenkombi ankündigte.

Verplant, verfahren, verschätzt oder verzählt? Nein, der Motorradvirus war es: aus den geplanten zwölf Pässen, 12 000 Kurven auf 780 Kilometern für die RdGA plus An- und Abreise wurden 34 Pässe mit 3136 Kilometern und ungezählten Kurven zu einem tollen Tourenerlebnis auf dem Motorrad.