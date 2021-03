Nach dem positiven Corona-Test bei einem oder einer Beschäftigten der Stadtverwaltung am vergangenen Dienstag hat sich bislang keine neue Infektion ergeben. Das hat der städtische Pressesprecher Christian Stalf auf Anfrage mitgeteilt. Die Stadtverwaltung habe ihren Mitarbeitern am Montag, 15. März, eine erneute freiwillige Testung angeboten. Viele waren am Sonntag in Wahllokalen tätig gewesen, so dass die Stadt erneut die Möglichkeit einer Testung für sinnvoll hielt. Diese wurde wie beim ersten Mal mit großer Resonanz und Dankbarkeit angenommen.

Bei zwei nicht ganz eindeutigen Ergebnissen seien sofort die notwendigen Maßnahmen eingeleitet und die Betroffenen zum PCR-Test geschickt worden, dieses Ergebnis warte das Rathaus noch ab. mm