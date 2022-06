Blasmusik erobert sich das Fahrerlager zurück

Hockenheim. Nachdem Metallica am Freitag den Hockenheimern bereits ordentlich Partystimmung bescherte, knüpfte der Fanfarenzug am Wochenende nahtlos daran an. Bilderbuchwetter am Samstagabend bescherte den Landsknechten einen rekordverdächtigen Publikumszuspruch am ersten Waldfesttag.

Musikalisch eröffnet wurde der Samstag durch den Musikverein Wiesenbach unter seiner Dirigentin Claudia Grimm. Ein abwechslungsreiches Programm, viele solistische (Gesangs-)Einlagen und die gewohnte spielerische Klasse ließen den Abend für das Publikum sehr kurzweilig werden. Dazu ein gutes Essen, das ein oder andere Getränk und so passte alles zusammen, sodass der Abend bei vielen guten Gesprächen und viel Spaß erst nach Mitternacht ausklang.

Dass das Wochenende sehr erfolgreich werden würde, zeigte sich beim abendlichen Blick in die Kühlhäuser. Einige Löcher in den Vorräten trieben den Verantwortlichen die Schweißperlen auf die Stirn, was aber zur Freude aller am Sonntag früh nochmals durch neuerliche Einkäufe kompensiert werden konnte.

Auch am Sonntag spielte der Wettergott mit. Etwas kühlere und angenehmere Temperaturen, die reichhaltige Speisekarte und zahlreiche musikalische Auftritte von befreundeten Orchestern, die alle durch Freundschaft mit dem Fanfarenzug verbunden sind, lockten viele Gäste zum Mittagessen ins Alte Fahrerlager.

Orchester spielen auf

Den musikalischen Reigen eröffnete der Musikverein „Harmonie” aus Reilingen unter Leitung von Peter Ehringer, der auch viele Jahre lang Dirigent des Fanfarenzugs war. Sie unterhielten schwungvoll mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus traditionellen Märschen und Polkas sowie modernen Rock- und Popstücken, die vom musikalischen Leiter passgenau für das Orchester arrangiert wurden.

Die Kaffee- und Kuchenzeit versüßten die Freunde des Musikverein Unteröwisheim unter der Leitung von Benjamin Wolf, dem aktuellen Dirigenten des Fanfarenzugs. Während das Mittagessen beim Fanfarenzug bereits sehr großen Zuspruch fand, zeigte sich abermals, dass es unter den Mitgliedern sowie Freuden des Fanfarenzugs vor hervorragenden Bäckern nur so wimmelt. Am frühen Nachmittag vermeldete der Veranstalter an der Kuchentheke „ausverkauft“, was auch daran lag, dass sehr viele Hockenheimer teilweise extra deshalb den Weg zum Waldfest fanden.

Den musikalischen Abschluss des Sonntagabends bildeten die Musikfreunde aus Reilingen. Auch beim letzten musikalischen Act darf selbstverständlich der Bezug zum Hockenheimer Traditionsverein nicht fehlen. Der Dirigent der Musikfreunde Julian Seiler genoss seine musikalische Ausbildung an der Trompete beim Fanfarenzug und unterhielt mit seinen Musikern gekonnt mit einem facettenreichen Programm.

Nach zwei anstrengenden, aber auch wunderschönen Tagen, bedankte sich der Fanfarenzug bei allen teilnehmenden Kapellen, bei allen Helfern, Mitgliedern und bei allen Gästen, die zu einem gelungenen Waldfest nach zwei Jahren Pause beigetragen haben. mvm