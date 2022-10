Blaue Husaren feiern Oktoberfest in der Waldfesthalle in Hockenheim

Mit ihrem Oktoberfest haben die Blauen Husaren am Samstag zahlreiche feierfreudige Besucher in das alte Fahrerlager gelockt. Girlanden in den bayerischen Landesfarben, lange Festtafeln und zahlreiche Gäste in stilechter Trachtenmode verwandelten die Waldfesthalle in ein Stück Münchner Theresienwiese. Die Husaren bemühten sich gekonnt darum, das Flair des größten Volksfestes der Welt nach

...