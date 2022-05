Blaue Husaren in Stadthalle

Nach langer Pause stehen die Blauen Husaren gemeinsam mit dem Blasorchester Walldorf in den Startlöchern für ihr Gemeinschaftskonzert am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr in der Stadthalle. Neben dem Jugendorchester der Blauen Husaren, das zum ersten Mal unter der Leitung von Svenja Keller mit bekannten Melodien aus den berühmten Harry-Potter-Filmen und den Stücken „Hanging Tree“ und „Highlights from Tarzan“ auftreten wird, präsentieren die beiden Hauptorchester aus Hockenheim und Walldorf ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm. Sie präsentieren unter anderem Stücke aus dem Musical „Tanz der Vampire“ und dem Film „The Greatest Showman“. Auch ein mitreißendes und außergewöhnliches Tubasolo bei „Farmers Tuba“ wird zu hören sein. Als weiterer Höhepunkt ist ein Medley aus bekannten Liedern von Herbert Grönemeyer zu hören.

Karten für das große Gemeinschaftskonzert gibt es noch an der Abendkasse in der Stadthalle. Saaleröffnung ist um 16.30 Uhr. zg/sj

