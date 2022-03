Blerim Kuci gewinnt Wertungsblitz März

Hockenheim. In der achten Runde der Badischen Oberliga erreichte Hockenheim mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung eine 4:4-Punkteteilung bei der dritten Mannschaft des deutschen Meisters OSG Baden-Baden. Die Punkte für Hockenheim holten IM Mihail Nekrasov (remis), FM Oliver Günthner (1 kampflos), Bernd Hierholz (1), Ferdinand Ptak (remis) und Dr. Mathias Krause (1).

Das Monatsblitzturnier März entschied Blerim Kuci (vereinslos) ungeschlagen mit acht von acht möglichen Punkten für sich. Platz zwei ging an Jürgen Möldner mit sechs Punkten vor Thomas Löchel mit fünf Punkten und Jan Mersmann (alle SV Hockenheim) mit vier Punkten. In der Gesamtwertung führt weiterhin Blerim Kuci mit 38 Wertungspunkten vor Christian Würfel mit 28 Wertungspunkten und Jürgen May (beide SV 0 Hockenheim) mit 25 Wertungspunkten.

Jugend zurück im Training

In einer Nachholpartie der dritten Runde trennten sich Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof) und Andreas Krinke (SV Hockenheim) remis.

Das Training im Jugendbereich findet ab Freitag, 11. März, wieder statt. Es beginnt um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am Freitag um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend.

Am Sonntag, 13. März, wird die siebte Verbandsrunde ausgetragen. Die zweite Mannschaft empfängt in der Zehntscheune im Spiel der Landesliga Nord 1 den SK Chaos Mannheim. Auch Hockenheim III hat in der Bereichsliga Nord 1 Heimrecht und spielt gegen den SK Ladenburg II. In der Kreisklasse A tritt Hockenheim IV beim SC Lampertheim an. In der Kreisklasse B muss Hockenheim V ebenfalls auswärts gegen den SC Viernheim V ran. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr.

Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. Es gelten die aktuellen Hygienekonzepte des Landes Baden-Württemberg sowie der Stadt und der Schachvereinigung Hockenheim mit 3G-Regelung. mw

