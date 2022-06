Blerim Kuci legt vor

In der ersten Staffel des Kurpfalz-Cups traten insgesamt 16 Spieler aus vier Vereinen sowie zwei vereinslose Spieler an. Die stärksten Vertretungen mit jeweils fünf Teilnehmern stellten die gastgebende SV 1930 Hockenheim und der SC 65 Reilingen. Nach sieben Runden siegte der vereinslose Blerim Kuci überlegen mit 6,5 Punkten vor einem Trio mit jeweils fünf Punkten. Mit der besseren Buchholz-Wertung landete Dr. Christian Günther (SV 1930 Hockenheim) auf Platz zwei vor Jürgen Kettner (SC 65 Reilingen) und Manfred Werk (SV 1930 Hockenheim). Die Wertung in der zweiten DWZ-Gruppe (unter 1833) gewann Christian Würfel (SV 1930 Hockenheim) mit vier Punkten. In der dritten DWZ-Gruppe (unter 1592) siegte Jan Marmann (SSC Altlußheim) mit 3,5 Punkten. Die zweite Staffel findet am Freitag, 24. Juni, in Ketsch statt.

Blitzturnier in der Zehntscheune

Am heutigen Freitag, 3. Juni, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr startet das Monatsblitzturnier Juni. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. mw

