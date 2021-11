Blerim Kuci überzeugt

Im ersten Wertungsblitz der neuen Saison spielten sechs Teilnehmer der Schachvereinigung 1930 (SV) in zwei Runden gegeneinander. Der Tagessieg wurde zu einer klaren Angelegenheit für Blerim Kuci. Er holte neun von zehn möglichen Punkten. Platz zwei eroberte Dr. Mathias Krause (6,5 Punkte) vor Gerold Rocholz (5,5).

Das Jugendschach beginnt an diesem Freitag, 12. November, um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich dort um 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend. Am darauf folgenden Freitag, 19. November, startet um 19.45 Uhr die erste Runde der Stadtmeisterschaft. Anmeldungen sind noch bis zur Auslosung am Spieltag um 19.30 Uhr möglich. In der Verbandsrunde wird es wieder ernst: Am Sonntag, 14. November, tritt die erste Mannschaft in der Badischen Oberliga beim BG Buchen an. Spielbeginn ist um 11 Uhr.

Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. Bei allen Vereinsaktivitäten gelten die Hygienekonzepte der Stadt und der Schachvereinigung 1930 unter Anwendung der 3G-Regel. mw/zg