Bloß kein „weiter wie bisher“

„1,5 Grad zum Ziel!“, heißt zurzeit die weltweite Devise der Regierungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs im Klimawandel. Die Klasse 10b der Theodor-Heuss-Realschule fand sich mit ihrer Lehrerin Anke Schubert unter dem gleichen Titel zum Planspiel „World Climate Simulation“ im Bürgersaal des Hockenheimer Rathauses ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung, die den Workshop leiteten, gaben einen Input in die im wahrsten Sinne des Wortes „heißen“ Themen: Treibhausgase, Ursachen, Emissionsproduzenten, Notwendigkeit des 1,5-Grad-Ziels sowie allgemein der Klimawandel und seine Auswirkungen.

Beim Planspiel simulierten die Schülerinnen und Schüler eine UN-Vollversammlung und wurden hierfür Regionen und Länder eingeteilt, die selbstständig ihr jeweiliges nationales Klima analysierten, bevor die Vollversammlung eröffnet und das Ziel (maximal 1,5 Grad Celsius Temperaturerhöhung bis ins Jahr 2100) formuliert wurde.

Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine Starkes Zeichen: Weltgemeinschaft fordert Rückzug Russlands Mehr erfahren Militärtests Militärübungen der USA: Nordkorea droht mit Angriff Mehr erfahren

Wie in der „echten“ Politik wurden die weiteren Zusammenhänge deutlich, natürlich mit widerstreitenden Interessen in verschiedenen Bereichen: Forstwirtschaft, Energieerzeugung, grüner Klimafonds, Wasserproblematik, Klimaflüchtlinge, Emissionsminderung, Investitionskosten. Die Schüler diskutierten dabei mal locker über 100 Milliarden Dollar pro Jahr und wollten natürlich ihr vertretenes Land nicht schlechter dastehen lassen als die anderen.

Es folgte ein Schlagabtausch zwischen den verschiedenen Gruppen, die teilweise konträre Meinungen und Forderungen hatten. So mochte ein Schüler aus der Gruppe der kleineren Industriestaaten seinen Geldbeitrag im Klimafonds reduzieren und bekam zu hören: „Es ist auch dein Planet.“

Jedes Land verfolgt eigene Ziele

Gegen Ende des Planspiels: immer noch keine Einigung. Dies sollte laut Julia Wießmann, freie Mitarbeiterin der Landeszentrale, verdeutlichen, wie schwierig eine solche bei so vielen teils kontroversen Ausgangspositionen und Forderungen ist. So gebe die UN-Generalversammlung am Ende auch nur Empfehlungen ohne rechtliche Bindung, das könne nur der UN-Sicherheitsrat.

So wurde klar, wie schwierig (oder unmöglich?) es ist, das Ziel der 1,5-Grad-Temperaturanstieg zu erreichen – sogar nur bei einem Planspiel. „Man lernt die Gründe der Länder kennen, warum es nicht klappt, warum es am Ende keine Lösung gibt. Es ist auch anstrengend, da jedes Land ja seine eigenen Ziele verfolgt“, resümierte Schülerin Hannah Bühler.

Für jedes einzelne Land sei es schwierig, sich an Klimaziele zu halten, da ja auch seine Wirtschaft nicht geschädigt werden solle, da sich dies wiederum auf den Wohlstand auswirkt. Ein Teufelskreis ohne Ausweg? Als einen der Ansätze schlug die Klasse vor, Windkraft und Solarenergie ausbauen.

Auch das „Ändern im Kleinen“ sei eigentlich unumgänglich: Lebensmittel nicht wegwerfen, Fleischkonsum überdenken, Regionales und Saisonales einkaufen, weniger Plastik, privates Umdenken – auf alle Fälle: kein „weiter wie bisher“.

Das Feedback der Schülerinnen und Schüler war ausnahmslos positiv, aber auch nachdenklich: „Ich habe mich da noch nie so richtig informiert. Aber in Zukunft werde ich da öfters drauf schauen“, sagte Charlotte Kraemer. Lenny Münd meint: „Es war cool, die Perspektive zu wechseln. Die Diskussion hat die Komplexität gezeigt, wie schwierig das im realen Leben sein kann.“

Klassen- und Gemeinschaftskundelehrerin Anke Schubert war begeistert: „Das Planspiel hat die Schüler mit der Komplexität und dem Perspektivenwechsel herausgefordert, das geht im normalen Unterricht nicht immer. Aber auch ich habe etwas dazu gelernt: Wie man verhandelt, wie schwer es ist, sich auf etwas zu einigen, selbst wenn man gute Argumente hat. Für die Schülerinnen und Schüler war das auf jeden Fall ein Lerngewinn!“ Sie dankte Christoph Henninger, der seitens der Stadtverwaltung zum Gelingen dies besonderen Praxis-Lern-Workshops beitrug. zg/rp