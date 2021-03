  Blühende Pracht lässt durchatmen

Tun wir zwischendurch doch mal so, als stünde uns ein ganz normales Frühjahr bevor: Mit Regen, mal zu viel, mal zu wenig – selbst das Wetter macht es dem Gärtner nicht immer recht. Beim täglichen Gang zu den Plätzen, wo wir auf frühe Blüten hoffen dürfen, oder auch mit dem Plan, dass morgen der Kompost umgesetzt werden muss. Vielleicht sollte auch der eine oder andere Strauch einen Auslichtungsschnitt erhalten.

Da ist soviel Normalität in einem Frühjahr wie diesem, manchmal blendet man bewusst aus, was uns alle seit Monaten in Atem hält. Ich bin dankbar, dass ich einen Garten habe, dort kann ich alles tun, was ich all die Jahre zu tun hatte. Die erwachende Natur hält jeden Tag eine kleine Überraschung bereit und ich bin mir sicher, dass nicht nur ich, sondern alle diese kleinen Glücksmomente in diesem Jahr vielleicht intensiver wahrnehmen. So wird die Aufmerksamkeit auf Frühlingsblüten gelenkt. Den Gartenfrühling genießen mit Winterlingen, Schneeglöckchen, Veilchen und Krokussen – diesen Ratschlag gebe ich gerne allen mit auf den Weg. Dabei kann die Pandemie kurzfristig vergessen werden. All diese Farbenpracht stimmt wieder fröhlich und lässt im Alltag mehr Ruhe und Entspannung finden.

Anmerkung der Redaktion: Rudi Mergenthaler ist Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Hockenheim.