„Blühmensch“ versorgt Kirsche

Der Klimawandel sorgt auch bei hiesigen Bäumen für viel Stress. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung seit August vergangenen Jahres an 70 Standorten Bewässerungssäcke, sogenannte Baumbäder, an den öffentlichen Bäumen im Stadtgebiet angebracht (wir berichteten). Die mobile Tröpfchenbewässerung versorgt die Baumwurzeln mit 60 Liter Wasser und dient damit der Erhaltung der grünen Luftproduzenten. Die Stadt appellierte an die Bürger, bei der Bewässerung der Bäume mitzuhelfen. Roswitha Herbold aus dem Neugärtenring ist eine der Personen, die den Ruf befolgte.

Sie übernahm spontan die Bewässerungspatenschaft für einen Kirschbaum in der benachbarten Edith-Stein-Straße 11. Im Oktober brachten Mitarbeiter des Bauhofs an dem Kirschbaum einen Bewässerungssack an.

Gut für Optik und Vögel

Das freut Stadtgärtnermeister Matthias Degen (l.): Roswitha Herbold (r.) hat den Kirschbaum in der Edith-Stein-Straße erfolgreich aufgepäppelt. Neben der Befüllung des Wassersacks hat sie den Bereich auch mit Blumen aufgewertet. © Lenhardt

Doch damit nicht genug: Roswitha Herbold pflanzt seit diesem Frühjahr Margeriten, Christrosen und Vergissmeinnicht auf den neuen Boden unter dem Baum. Ein Holzstuhl mit Pflanzen verziert das Baum-Blumen-Ensemble, an dem nicht nur die Nachbarn optisch ihre Freude haben. Auch Amseln und Kohlmeisen erfreuen sich an dem farbenfrohen Grün. Einen kleinen „Snack“ gibt es für die Vögel gratis dazu. „Ich verfüttere mittlerweile gut zwei Kilogramm Vogelfutter. Der Baum wird also gut angenommen“, beobachtet Roswitha Herbold.

Das sieht auf den ersten Blick nach viel Arbeit aus. Doch Roswitha Herbold erklärt: „Ich habe einen grünen Daumen, deshalb ist mein Engagement für den Baum keine Arbeit. Die Tätigkeit ist für mich mehr meditativ und beruhigend.“. Bereits als Kind habe sie an der Verschönerung des Gartens ihrer Eltern mitgeholfen. „Ich bin ein ,Blühmensch’“, beschreibt sie ihre Philosophie. „Mir ist wichtig, dass der Baum und die Blumen darum schön bunt sind. Und das ist mir in diesem Fall gelungen“, zeigt sie sich mit dem Ergebnis zufrieden.

Die Motivation dahinter ist klar: „Unsere Stadt ist nur dann schön grün und bunt, wenn neben der Stadtverwaltung auch wir – die Bürgerinnen und Bürger – anpacken“, sagt Roswitha Herbold. Der ehrenamtliche Einsatz für die Natur sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – eine Win-Win-Situation eben. „Wir sind Stadt“, bringt sie ihr Engagement auf den Punkt. Ihr Einsatz ist ansteckend: In der Umgebung kümmern sich mittlerweile zwei weitere Nachbarn um ihre Bäume vor der eigenen Haustüre.

Von Verwaltung nicht zu schaffen

Roswitha Herbold und Matthias Degen von der Stadtverwaltung hoffen, dass sich noch viele Nachahmer finden. „Die Nachfrage nach den Bewässerungssäcken war groß. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass uns noch viele Menschen bei der Bewässerung der Bäume unterstützen. Alleine ist das auch als Stadt nicht zu schaffen“, meint Stadtgärtnermeister Matthias Degen.

Wer Interesse hat, kann sich deshalb bei der Stadtverwaltung Hockenheim, Matthias Degen, E-Mail m.degen@hockenheim.de melden. Weitere 50 Säcke können bei ihm kostenfrei für öffentliche Bäume im Straßenbild bezogen werden. zg

