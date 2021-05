Blüten müssen ausgedünnt werden

Bisher war das Wetter zu kalt, stellt Rudi Mergenthaler im Apfelgarten des Obst- und Gartenbauvereins fest, weshalb die Blüten nicht so zahlreich seien, wie es sonst der Fall ist. Manche Apfelbäume, insbesondere dann, wenn sie im vergangenen Jahr zu viel Behang hatten, sind gar ohne Blüten. Weshalb es für die Gärtner wichtig ist, regulierend einzugreifen. Bis Juni, schildert Mergenthalter, würden die Bäume ihre Blüten verlieren. Was dann noch zu viel an den Ästen ist, müsse von Hand ausgedünnt werden.

Gespritzt wird derzeit nicht, erst nach der Blüte werde etwas gegen Blattkrankheiten unternommen, so der Fachmann. Wie er überhaupt nur dann zur Spritze greift, wenn es einen Befall gibt oder sich Schädlinge im Baum breitmachen. Und wenn gespritzt wird, dann nur mit einem biologischen Mittel: Brennnessel. Den „Rohstoff“ findet Mergenthaler am Bachufer gegenüber der Gartenanlage, dort wachsen reichlich Brennnesseln. Die mäht er ab und weicht sie ihn in Wasser ein. Mit dem verdünnten Sud werden dann die Blüten gespritzt.

Insgesamt, zeigt sich Mergenthaler zufrieden, würden die 80 Bäume gut dastehen, werde es im Herbst wohl eine reiche Ernte geben. Viel Arbeit hat er mit den Obstbäumen derzeit nicht, Zeit genug, die Beete im Eingangsbereich auf Vordermann zu bringen – „das war eine Wildnis“. Immerhin, im kommenden Jahr steht der 100. Geburtstag des Obst- und Gartenbauvereins an, da soll sich Anlage von ihrer besten Seite zeigen. aw

