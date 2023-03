Blumen allein reichen nicht

Mit einem Stand am Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) ist der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen am Mittwoch, 8. März, ab 15.30 Uhr anzutreffen. Der Ortsverband möchte am Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden auf die Situation von Frauen weltweit aufmerksam machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Tag findet seit 1975 jedes Jahr unter einem bestimmten Motto statt, das in diesem Jahr „#EmbraceEquity“ lautet. Ziel ist es, eine Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herzustellen, wissend, dass der „Equal Pay Day“, der Tag der Entgeltgerechtigkeit, dieses Jahr auf den 7. März fällt.

Gleiche Rechte als Forderung

Blumen alleine reichen nicht, denn es geht nicht darum, Nettigkeiten auszutauschen, sondern ein Bewusstsein zu schaffen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen zu verbessern, ihre Recht zu schützen und sicherzustellen, dass sie die gleichen Rechte wie Männer haben, heißt es in der Ankündigung der Grünen, die bei ihrem Stand den Austausch zu diesem Thema suchen. zg/ed