Blut spenden, Leben retten

Das DRK bittet dringend in den ersten Wochen des neuen Jahres zur Blutspende. Denn zu Beginn des Jahres seien die Blutreserven besonders knapp, heißt es in einer Pressemitteilung. Blut wird kontinuierlich und jeden Tag benötigt. Allein in Hessen und Baden-Württemberg seien täglich mehr als 2700 Blutkonserven nötig, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen.

Der nächste Blutspendetermin findet am Dienstag, 17. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Pestalozzi-Halle, Rathausstraße 3, statt. „Besonders innerhalb der ersten Wochen nach dem Jahreswechsel wird es erfahrungsgemäß knapp. Krankenhäuser fahren den Betrieb hoch und zugleich fallen viele Spenderinnen und Spender aufgrund von Urlaub oder krankheitsbedingt für die Blutspende aus“, unterstreicht Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen.

Ziel für die kommenden Tage sei daher, dass alle angebotenen Blutspendetermine gut besucht werden. Der DRK-Blutspendedienst bittet deshalb dringend zur Spende. Die Teilnahme kann direkt online unter www.blut-spende.de/termine reserviert werden.

Eine gut investierte Stunde

Für eine Blutspende bedarf es nicht viel – nur etwa 45 bis 60 Minuten Zeit. Die reine Blutentnahme dauert davon lediglich circa zehn Minuten. Die restliche Zeit des Termins wird für Anmeldung, Ausfüllen des Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss an die Spende benötigt.

Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online unter www.blutspende.de oder telefonisch unter 0800/1 19 49 11. zg