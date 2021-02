Das spezielle Format des SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born für junge, politikinteressierte Menschen, „Politics in da box“, kann aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht wie gewohnt im Wahlkreisbüro in Hockenheim stattfinden und wird deshalb ins Internet verlegt. Das teilte sein Büro am Wochenende mit.

An diesem Montag, 8. Februar, um 19 Uhr lädt Born deshalb alle Interessierten ein, sich von zu Hause aus einzuwählen. Das Vorstandsmitglied der SPD Eppelheim und Juso-Mitglied, Konstantin Gavras, wird einen Impulsvortrag zum Thema „Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion – Der Weg zur Friedensmacht EU?“ halten. Anschließend sind alle Teilnehmer zur Diskussion eingeladen.

Die Zugangsdaten für die Veranstaltung können über www.daniel-born.de, per E-Mail an termine@daniel-born.de oder telefonisch unter 06205-38324 angefragt werden, so das Wahlkampfbüro. zg