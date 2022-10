Born lässt ADFC Fahrräder prüfen

Hockenheim. Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) lädt gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Heidelberg (ADFC) die Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 22. Oktober, in sein Wahlkreisbüro zum Fahrrad-Wintercheck ein. „Wenn die kalte Jahreszeit vor der Tür steht, scheuen sich viele Radfahrer davor, ihr Fahrrad auch im Winter intensiv zu nutzen“, sagt der Abgeordnete und ergänzt: „Dabei kann das Fahrrad schnell und ohne großen Aufwand winterfit gemacht werden, damit das Radeln auch in der kalten Jahreszeit problemlos und sicher bleibt und weiterhin Spaß macht – deshalb freue ich mich, dass der ADFC sich bereiterklärt hat, in meinem Wahlkreisbüro einen kostenlosen Fahrrad-Wintercheck durchzuführen.“

Fahrradfahrende, die ihr Rad gerne für den Winter gerüstet wissen möchten, können sich am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Wahlkreisbüro in der Schwetzinger Straße 10 in Hockenheim unterstützen lassen. Die Aktion „Winterfittes Fahrrad“ wird durchgeführt von Michael Fröhlich, Geschäftsführung des ADFC Rhein-Neckar.

Fröhlich gibt Tipps zu Pflege und Wartung für sorgenfreies Radeln bei widrigen Witterungsbedingungen, führt aber auch einen kurzen Wintercheck direkt und unkompliziert vor Ort durch. Ein entscheidendes Bauteil, das es winterfit zu machen gilt, sei die Kette. „Hier kriegen Sie Ihr Fett weg“, verspicht Fröhlich augenzwinkernd: Reinigen und schmieren helfen, unnötigem Verschleiß bei Regen und Schnee vorzubeugen und sorgen dafür, dass die Kette weiterhin gut zu schalten sei.

„Der kostenfreie Kurz-Wintercheck ist ein Angebot an alle, die das ganze Jahr gerne und verkehrssicher mit ihrem Fahrrad unterwegs sein wollen“, lädt Born ein. Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr ist der SPD-Abgeordnete vor Ort und steht in einer Bürgersprechstunde bei einem Becher Kaffee oder Tee für Gespräche zur Verfügung. Dabei sind alle Themen willkommen. „Diese Gespräche sind enorm wichtig für mich, um das, was die Menschen in meinem Wahlkreis beschäftigt, mit nach Stuttgart zu nehmen und in Politik zu übersetzen, die bei den Bürgern ankommt“, freut sich der SPD-Politiker auf persönlichen Begegnungen. zg