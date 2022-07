Brandursache in Hockenheimer Hardtstraße noch unklar

Hockenheim. Noch unklar ist, was den Brand eines Einfamilienhauses in der Hardtstraße am frühen Sonntagabend gegen 18.15 Uhr ausgelöst hat. Das teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim am Dienstag auf Anfrage mit. Wie am Montag berichtet, war es durch den Brand im ersten Obergeschoss zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Dadurch wurden zwei Bewohner des Hauses und ein hinzugeeilter Nachbar, der mithilfe eines Pulverlöschers helfen wollte, leicht verletzt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht erforderlich gewesen.

Das Haus in der Hardtstraße ist nicht mehr bewohnbar. © PR-Video

Das Einfamilienhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden vorerst in einem Hotel untergebracht. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Aussage treffen.

51 Einsatzkräfte beteiligt

Bei dem Einsatz waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, Reilingen und Schwetzingen mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort, heißt es in der Meldung weiter.