„BrassBanda“am Marktplatz

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Das ist die Devise der Stadtkapelle Hockenheim. Denn kaum haben die Musikerinnen und Musiker das Konzert am Sonntag auf dem Zehntscheunenplatz erfolgreich veranstaltet, laden die Verantwortlichen am Donnerstag, 29. Juli, um 19 Uhr auf den Marktplatz zu einem weiteren Konzert ein.

Diesmal sind nicht die Musiker der Stadtkapelle aktiv, sondern die 15-köpfige Formation „BrassBanda“ des Heeresmusikkorps Ulm. Die Bundeswehr-Musiker werden dirigiert von Hauptmann Dominik Koch. Er ist als Dirigent der Stadtkapelle natürlich kein Unbekannter. Ebenso wie bei der Stadtkapelle hat er auch für diesen Abend ein schönes Programm herausgesucht.

Der Konzertabend wird mit dem „Kerntruppenmarsch“ zünftig beginnen. Neben weiteren Märschen spielen die Berufsmusiker bekannte Melodien wie Mac Arthur Park, Birdland und All Night Long. Aber auch traditionelle Melodien wie ein Casatchok erklingen in der Innenstadt. Die Moderation übernimmt Oberstabsfeldwebel Thomas Schütte.

Einnahmen bessern Kasse auf

Die Stadtkapelle bietet ab 18.15 Uhr eine Bewirtung auf dem Marktplatz an. Mit den Einnahmen soll die Vereinskasse aufgebessert werden. Auch bei diesem Konzert ist eine Voranmeldung erforderlich. Entweder per E-Mail an vorstand@stadtkapelle-hockenheim.de oder telefonisch unter 06205/10 46 01 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen).

Die Stadtkapelle und die Musiker des Heeresmusikkorps Ulm freuen sich auf viele Zuhörer beim Konzertabend. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. zg