Brauserakete bringt Welt zurück in gewohnte Bahn

Es gibt Momente, da würde man gerne wieder Kind sein. Zum Beispiel wenn es um die Ferienangebote des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk geht. Regelmäßig bieten die Mitarbeiter Kindern und Jugendlichen verschiedenen Alters Ferienfreizeiten und -programme an. Leider mussten durch die Pandemie etliche Angebote gestrichen werden, selbst an Ostern musste die Naturerlebniswoche ausfallen

Deshalb war die Freude aller Beteiligten groß, dass an Pfingsten und auch jetzt in den Sommerferien die Aktionen wieder durchführbar sind. „Die Kinder sind so dankbar dafür“, berichtet der hauptamtliche Mitarbeiter David Zahoor. Nach der Pumpwerkfreizeit unter dem Motto „Harry Potter“ fand in der vergangenen Woche die erste Ferienprogrammwoche in Hockenheim statt.

Sie stand ebenfalls unter einem verheißungsvollen Motto: „Die Welt steht Kopf – eine spannende Abenteuerreise um die Welt“. 28 Kinder von sechs bis zwölf Jahren waren eingeladen, sich mit den Betreuern auf eine Tour durch die Kontinente zu begeben. Merkwürdige Dinge geschehen rund um den Globus: In China essen die Menschen plötzlich mit Besteck statt mit Stäbchen, in England gibt es plötzlich keine „Teatime“ mehr, sondern man trinkt nun Kaffee. Was ist da wohl geschehen?

Kleine Videos geben Lösungstipps

Um das herauszufinden, dürfen die Kinder in die Rolle kleiner Detektive schlüpfen. Hilfreich bei der Spurensuche ist unter anderem die Zeitmaschine eines zerstreuten Professors, in der die Kinder Videos zur Vergangenheit und Gegenwart sehen – allesamt erstellt mit viel Liebe und Freude durch Mitarbeiter des Pumpwerks. Durch diese Videos erhalten die jungen Detektive Hinweise zur Ursache, was diese merkwürdigen Geschehnisse rund um den Globus ausgelöst hat. Außerdem gibt es kleine Parcours im Wald, die den Kindern ebenfalls Aufschluss geben.

Wie sich am letzten Tag der Programmwoche herausstellt, war dem mittlerweile auf Atlantis lebenden Professor schlichtweg ein Experiment missglückt. Um alles wieder in Ordnung zu bringen, weist er die Kinder an, das schiefgegangene Experiment mit der Brauserakete nochmals pannenfrei durchzuführen. Gelingt dies, kommt alles wieder in Ordnung. Die Freude ist natürlich groß, als es klappt und alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen kann.

Viel Abwechslung ist allein schon durch die Detektivarbeit der Kinder geboten. Doch damit nicht genug: Den hauptamtlichen Mitarbeitern des Pumpwerks, Nina Unglenk-Baumann und David Zahoor, sowie den weiteren Kräften, bestehend aus Studenten, Ferienhelfern und FSJ’lern, liegt viel daran, nicht nur den Spaß abzudecken, sondern auch den Lernaspekt zu berücksichtigen. Auf spielerische Art und Weise lernen die Kinder eine Menge über die Kontinente.

„Goldwaschmaschine“ betätigt

Darüber hinaus gibt es täglich Bastelangebote, ebenfalls passend zu den Kontinenten: Beispielsweise dürfen die Kinder zu Amerika mit der „Goldwaschmaschine“ Gold waschen, zu Afrika werden Holzschlangen und Tonamulette hergestellt, zu Australien basteln die Kinder Regenmacher.

Wer aber meint, dass die Zeit völlig durchgeplant ist, liegt falsch. Wichtig sind ebenso kreative Pausen und das freie Spiel. So kann es sein, dass die Kinder zwischendurch beginnen zu tanzen, Fußball zu spielen oder sich am Sandplatz treffen, um tolle Burgen zu bauen, berichten die Pumpwerk-Teammitglieder. Lustigerweise angeregt durch den Afrika-Tag, als es um Wüsten und Oasen ging. Wer hätte gedacht, dass man Kinder in dieser Altersgruppe auch noch zum Spielen im Sand begeistern kann?

Nicht zuletzt spielt aber auch das soziale Miteinander eine wichtige Rolle. Nach einer solchen gemeinsamen Woche spüre man, wie stark der Zusammenhalt und die Rücksichtnahme unter den Kindern geworden ist. Dass sie dabei großen Spaß haben, ist offensichtlich. Der siebenjährige David bestätigt dies, als er mit vollem Eifer die Nägel für seinen Regenmacher in die Pappröhre hämmert. „Nächstes Jahr will ich wieder hierherkommen“, steht für ihn schon felsenfest.