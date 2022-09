Brennender Lkw verursacht Vollsperrung auf A61 zwischen Hockenheim und Speyer

Hockenheim/Speyer. Im Baustellenbereich auf der A61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer ist es heute morgen kurz vor der Rheinbrücke aufgrund eines brennenden Lkw zu einer Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen gekommen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war ein Silozug auf der A 61 in Richtung Speyer unterwegs, als der Fahrer gegen 6.30 Uhr kurz vor der Rheinbrücke aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Leitplanken touchierte und anschließend nach links in die Leitplanken prallte. Daraufhin fing das Zugfahrzeug Feuer, welches sich auf den Silo-Auflieger ausbreitete. Dieser ist komplett ausgebrannt und der Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt und der Fahrer wurde leicht verletzt, so die Polizei weiter. Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben und die Abschlepparbeiten dauern weiter an. Bis zur Öffnung der Fahrbahn dürfte es allerdings noch mehrere Stunden dauern, so die Beamten.