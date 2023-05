Buchhandlung Gansler in Hockenheim hat drei Gütesiegel erhalten

Hockenheim. 25 Buchhandlungen in ganz Baden-Württemberg wurden aktuell vom Land und vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter Lesepartner für Kinder- und Jugendliteratur in Baden-Württemberg 2023/2024“ geehrt – und die Hockenheimer Buchhandlung Gansler ist mittlerweile nun bereits zum dritten Mal unter den Preisträgern. Dies erfuhr der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) durch eine aktuelle Mitteilung des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

„Ich freue mich mit der Buchhandlung Gansler über diese tolle Auszeichnung und gratuliere Geneviève Gansler und ihrem ganzen Buchhändlerinnenteam. Dass die Buchhandlung Gansler in dem Bereich Kinder- und Jugendliteratur erneut unter den besten 25 ist, das zeigt die anhaltende hohe Qualität und die hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird. Von Kindesbeinen an kommt dem Lesen eine herausragende Bedeutung zu“, so Sturm, der selbst auch Buchautor ist.

„Lesen lohnt sich! Das zeigen unsere Kinder- und Jugendbuchhandlungen im ganzen Land dem jungen Lesepublikum mit vielen Aktionen“, sagte Kunststaatssekretär Arne Braun Anfang des Monats in Stuttgart.

Zur Bewerbung aufgerufen waren Buchhandlungen in Baden-Württemberg, die ein herausragendes Kinder- und Jugendbuchsortiment sowie ein breites Angebot in der Leseförderung haben – und zudem für Eltern, Schulen und Kindergärten kompetente Ansprechpartner für Freizeitliteratur und Bildungsmaterialien sind. Das Gütesiegel wird im Rhythmus von zwei Jahren vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gemeinsam vergeben. Es kann als Empfehlung für die Kompetenz der Buchhandlungen in den Geschäftsräumen öffentlichkeitswirksam aufgehängt werden.

Literarische Impulse geben

„Mit Leidenschaft und Enthusiasmus geben die ausgezeichneten Buchhändler sowohl Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern als auch Lehrerinnen und Lehrern literarische Impulse mit auf den Weg“, so die Jury bei der Begründung ihrer Auswahl.

„Die enge Zusammenarbeit mit Multiplikatoren wie Schulen, Kindergärten und Bibliotheken ist bemerkenswert“, so die Jury weiter. Vielfältige Veranstaltungsprogramme enthielten sehr innovative und originelle Formate zur Lesemotivation und Leseförderung.