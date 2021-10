"Buchtripp" in der Hockenheimer Stadtbibliothek

Hockenheim. Die Veranstaltungsreihe „Buchtripp“ geht am Freitag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek auf Reisen. Der literarische Ausflug führt nach Kanada. Rosa Grünstein und Thomas Liebscher bringen den Zuhörern Autoren aus dem weitläufigen Land nördlich der USA näher. Vorgestellt werden die Bücher „Ein Leben mehr“ von Jocelyne Saucier, „Wenn die Blätter sich rot färben“ von Louise Penny, „Das Gewicht von Schnee“ von Christian Guay-Poliquin und „Kleinstadtknatsch“ von Miriam Toews. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Der Abend findet nach Maßgabe der gültigen Corona-Regeln statt. Deshalb ist eine Teilnahme nur mit Voranmeldung möglich. Diese kann unter Telefon 06205/2 16 65 oder 2 16 66 sowie per E-Mail erfolgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmer müssen vor der Veranstaltung einen 3G-Nachweis – geimpft, genesen oder getestet – vorweisen. Eine Anwesenheitsliste wird zum Zweck eventuell nötiger Nachverfolgung im Infektionsfall erstellt und vier Wochen lang in der Stadtbibliothek zur eventuellen Corona-Nachverfolgung verwahrt. Anschließend wird die Liste vernichtet, schreiben die Organisatoren.