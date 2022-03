Bücher mit Schlittschuhen getauscht

Einen Tag lang ist für alle Schüler der Schule am Kraichbach der Unterricht ausgefallen. Sie tauschten Bücher, Hefte und Stifte gegen Schlittschuhe, Helme und Handschuhe. Dann ging es los zur Wieslocher Eishalle. Zu Musik aus den Charts durften die Kinder und Jugendlichen zwei Stunden aufs Eis.

Die Zeit auf dem Eis war für die Kinder und Jugendlichen etwas Besonderes. Denn in den letzen beiden Schuljahren konnten Schulen aufgrund der Corona-Pandemie und der jeweils geltenden Corona-Regeln an Ausflüge kaum denken. So war es für Colin aus der 9. Klasse „toll, gemeinsam als Schule etwas zu unternehmen – zumal von der Hinfahrt bis zur Rückfahrt alles spitze war“.

Die Lehrkräfte waren ebenfalls sehr zufrieden und so auch Bärbel Ott, Klassenlehrerin der 9. Klasse: „Es war schön, mit allen Klassen unterwegs zu sein und zu sehen, wie viel Freude die Kinder und Jugendlichen hatten.“

Freundeskreis mindert Buskosten

Mit der Freude am Schlittschuhlaufen kam auch etwas Normalität zurück. Die Kinder und Jugendlichen trugen zwar auf dem Eis Masken, konnten sich aber schon wieder mit kleinen (und größeren) Problemen auseinandersetzen. Für den Neuntklässler Laurent stand beispielsweise fest, dass er „Schlittschuh fahren lernen muss, damit er nicht so oft hinfällt“.

Für die Schulleiterin, Christiane Wandelt war der Tag in der Eishalle Wiesloch aber „eine perfekte Veranstaltung“. Sie war auch hinsichtlich des Freundeskreises der Schule am Kraichbach voll des Lobes. Denn mithilfe des Freundeskreises reduzierten sich die Buskosten deutlich, sodass die Kinder und Jugendlichen nur noch einen kleinen Betrag zahlen mussten. zg