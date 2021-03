Hockenheim. Die Stadtbibliothek Hockenheim öffnet an diesem Donnerstag, 11. März, wieder ihre Türen. Die Besuchenden müssen dabei jedoch einige Corona-bedingte Regeln beachten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Der Eintritt in die Stadtbibliothek ist nur mit Terminvereinbarung via E-Mail unter stadtbibliothek@hockenheim.de oder per Telefon unter der Nummer 06205/2 16 65 möglich. Termine werden jeweils zur halben oder vollen Stunde vergeben. Die Besuchsdauer ist auf maximal 30 Minuten begrenzt. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Es besteht die Ver-pflichtung zum Tragen einer Mund- und Nasebedeckung für Besucher ab sechs Jahren. Maximal fünf Personen können zum gleichen Termin die Bibliothek nutzen. Dazu zählen auch Kinder.

Bei der Terminvereinbarung werden Name, Anschrift, Telefonnummer, Anzahl der Besucher inklusive Kinder und die Nutzung der Räume vor Ort abgefragt. Das ermöglicht eine Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle einer Covid-19-Infektion. Nach vier Wochen werden die Daten automatisch gelöscht.

Nach fast drei Monaten der Schließung erwarten die Nutzer jetzt vor allem eins: jede Menge Neuigkeiten. Zwar war es durch den Abhol-service möglich, Medien auszuleihen. Das Angebot an neuen Medien wurde aber nicht ausgenutzt. Die Neuigkeiten harren also noch der Entdeckung. Selten war die Auswahl an neuen Titeln größer als jetzt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Viele neue Angebote stehen bereit

Eine Recherche im Online-Bestandskatalog OPAC nennt für die letzten 60 Tage 411 neue Medien, davon sind 281 aktuell verfügbar. So stapeln sich neue Romane auf den Ausstellungsflächen, etliche Titel der Spiegel-Bestsellerliste liegen im Regal. Auch im Sachbuchbereich wurden neue Bücher angeschafft. Und nicht zu vergessen: der Kinder- und Jugendbereich. Neue „Tonies“ sind eingetroffen und stehen zur Ausleihe parat oder auch neue Titel aus der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“.

Personen, die vor dem 1. Februar 2021 Medien entliehen und noch nicht zurückgegeben haben, erhalten noch keine Erinnerungen und Mahnungen. Sie werden aber gebeten, die Medien zeitnah in die Zehntscheune zu bringen. In den kommenden Wochen versendet die Stadtbibliothek dann wieder Erinnerungen und Mahnungen, was noch rechtzeitig bekannt gegeben wird.

Die Stadtbibliothek ist vorerst bis auf Weiteres geöffnet. Eine Schließung wird wieder notwendig, sobald die maßgebende Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern im Kreis überschritten wird. In diesem Fall kehrt die Bücherei zum Abhol- und Rückgabeservice zurück. Darüber wird dann jedoch an dieser Stelle informiert. zg