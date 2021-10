Büffeln für besseren Abschluss

Die Volkshochschule bietet in den Herbstferien Vorbereitungskurse auf das Abitur und die Realschulprüfung an. Die Gebühr beträgt pro Kurs 105 Euro. Die Kurse finden im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a, statt. Sollte der Präsenzunterricht nicht möglich sein, werden die Kurse online durchgeführt. Daher braucht die VHS bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse.

Mathematik – Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung: Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November, täglich von 13 bis 16 Uhr.

Mathematik – Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Leistungsfach): Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November, täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Mathematik – Vorbereitung auf die Berufliche Abiturprüfung: Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November, täglich von 16.30 bis 19.30 Uhr.

Mathematik– Vorbereitung auf die Abiturprüfung Rheinland-Pfalz (neu): Montag, 11. Oktober, bis Freitag, 15. Oktober, täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr. Unter der Berücksichtigung der Anforderungen der Teilnehmer werden die wesentlichen mathematischen Grundlagen aus Analysis, Geometrie und Stochastik aufbereitet. Es werden aktuelle Musteraufgaben für die rheinland-pfälzische Abiturprüfung verwendet, während der Schwerpunkt dabei auf den Inhalten, die direkt für das Abitur im Frühjahr 2022 in Mathematik benötigt werden, liegt.

Kursausfälle kompensieren

Mithilfe dieser intensiven Prüfungsvorbereitung zielt der Kurs auch darauf ab, eventuelle Defizite des Onlineunterrichts in der Schule oder Corona-bedingte Kursausfälle zu kompensieren und aufzufangen.

Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail: info@vhs-hockenheim.de, www.vhs-hockenheim.de. vhs