Bürger für liberale Politik begeistern

Bürger für liberale Politik zu begeistern, das hat sich der FDP-Ortsverband für den Bundestagswahlkampf vorgenommen. Die Umsetzung dieses Ziels wurde in einer Sitzung des Vorstands besprochen. Die Hockenheimer Freidemokraten planen drei Infostände, an denen die Bürger sich über den Bundestagskandidaten und das Wahlprogramm der FDP informieren können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Infostände werden an den letzten drei Samstagen vor der Bundestagswahl von 9 Uhr bis 13 Uhr aufgebaut: am 11., 18. und 25. September. „Die Liberalen möchten auch im Bund neue Impulse setzen und dazu braucht es eine starke FDP“, teilt der Ortsverband mit. Schwerpunktthemen seien die Zukunft der Bildung, die Bürgerrechte, die wirtschaftliche Entwicklung und die Klimapolitik. Weitere Themen des Wahlprogramms seien in den Broschüren am Infostand erläutert.

Mit Bildungsreform zu Pisa-Sieg

Beste Bildung sei elementare Voraussetzung für individuelles Vorankommen und Selbstbestimmung. „Die FDP möchte, dass jeder Mensch sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Darum steht die FDP für eine Bildungsreform, die die Bedürfnisse des Lernens und Lehrens so anpasst, dass Deutschland in Zukunft wieder zu den Pisa-Siegern gehören kann“, erklärt der Ortsverband. Die bürgerlichen Freiheitsrechte seien eine wichtige Errungenschaft der Demokratie. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung gegenüber dem Staat müsse verteidigt werden, staatliche Maßnahmen dürften nicht mehr Freiheit kosten, als sie Sicherheiten schaffen.

Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und die Klimapolitik gehen miteinander einher. Daher gebe das Wahlprogramm Antworten auf diese Fragen. Zur Herausforderung Klimawandel müsse die Wirtschaft die Impulse setzen. Dazu brauche es Forschung, Wissenschaft, Innovationen und viele kluge Ideen. Neue Technologien führten dazu, Energie bezahlbar umzuwandeln und gleichzeitig das Klima schützen zu können. Auch bei der Lösung für komplexe Umweltprobleme setze die FDP auf die Kreativität vieler und den Wettbewerb der besten Ideen. zg/fkh

