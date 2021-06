Bürgerbüro bleibt am Samstag zu

Das Bürgerbüro des Rathauses ist aufgrund der Corona-Fallzahlen am Samstag, 12. Juni, geschlossen. Bürger mit Anliegen werden grundsätzlich gebeten, mit den Mitarbeitern nur noch telefonisch, per E-Mail oder über andere Formen der digitalen Kommunikation Kontakt aufzunehmen. Termine im Rathaus dürfen nur noch in besonders dringenden Fällen vorgenommen werden.

Auf der Internetseite der Stadtverwaltung, www.hockenheim.de/mitarbeiter.html, ist eine Auflistung aller Mitarbeiter sowie die zugehörigen Kontaktmöglichkeiten zu finden. Ebenso können Anliegen über den Bürgerchat übermittelt werden.

Bei allgemeinen Anfragen wenden sich Interessenten an die zentrale Information. Diese ist unter der Woche tagsüber unter Telefon 06205/2 10 und per E-Mail an info@hockenheim.de erreichbar. zg