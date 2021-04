Hockenheim. Das Bürgerbüro des Rathauses ist aufgrund der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen an diesem Samstag, 10. April, geschlossen. Termine im Rathaus dürfen nur in besonders dringenden Fällen vorgenommen werden. Bürger werden gebeten, mit den Mitarbeitern nur telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Die Liste steht auf der Internetseite der Stadtverwaltung.

AdUnit urban-intext1